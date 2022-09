Riik tahab muuta koerte ketispidamise tingimusi

Loomade heaolu eest seisjad tahaks näha koerte ketispidamise kadumist, üks osa veokoerte kasvatajate kogukonnast kardab aga, et see võib nende tegevusele kriipsu peale tõmmata.

Maaeluministeeriumis on töös muudatusettepanekud, mis lubaks veokoeri pidada vähemalt kahemeetrise keti otsas tingimusel, et loom saab kaks korda päevas vähemalt pool tundi suures väliaedikus või muul viisil ringi joosta. Loomakaitsjate hinnangul kannataks sellega aga loomade heaolu. Ka veokoerte kasvatajate arvamused lähevad erandi vajalikkuses lahku.

Praegu kehtivate nõuete järgi tuleb ketis peetava koera kett kinnitada jooksutrossile, et loom saaks liikuda piki trossi 10 meetri ulatuses ja vähemalt 2 meetri laiuselt. Maaeluministeeriumis töös olev määruse muutmise eelnõu näeb ette veokoerte pidajatele erandi tegemist ning loomade pidamise lubamist ka lühema keti otsas.

Pille Tees Eestimaa Loomakaitse Liidust ütles, et veokoerte lubamine kahemeetrise keti otsa oleks tagasiminek ning ei arvestaks looma heaoluga.

Teesti sõnul võttis maaeluministeerium ka ekspertarvamuse. "1. septembril 2021 on maaülikooli ekspert andnud arvamuse ja leidnud, et mõistlik on liikuda alalise ketispidamise lõpetamise poole. Ketispidamine võiks olla justkui ajutine haldamisvõimalus, näiteks paariks tunniks koer lõastada mingil põhjusel."

Eesti Kenneliidu Põhjamaiste Kelgukoerakatsete Kogu eestseisuse liikme Margus Haraku sõnul ajendas maaeluministeeriumi poole pöörduma ja erandit taotlema paari aasta tagune petitsioon "Aitab!", mis nõudis mitmeid loomakaitseseaduse muudatusi.

"Kohalik veokoerte kogukond luges siit kohe välja, et kui sellised parandusettepanekud, mis selles petitsioonis on, rakendada määrustesse, seadustesse, siis tegelikult me võime oma tegevuse lõpetada päeva pealt. Tegelikult kaks aastat enne seda on räägitud absoluutsest ärakeelamisest."

Harak ütles, et selliseid olukordi, kus loomad peavad olema lõastatud ning aedikusse neid lasta ei ole võimalik, on palju. Kuid määruse muudatuses on jutt ikkagi loast hoida veokoeri tunniajase erandiga lühikese keti otsas.

Kaugeltki kõik veokoerte kasvatajad pole erandi vajalikkuses veendunud.

Eesti Siberi Husky Tõuühingu juhatuse liige Jarmo Nikolai ütles: "Erandit veokoerte püsivalt ketis pidamiseks kindlasti ei ole vaja teha. Kahemeetrist ketti kasutatakse väga palju Skandinaavia ja Põhja-Ameerika kennelites tulenevalt ajaloolistest põhjustest, aga ka nemad liiguvad järjest rohkem aedikutes pidamise poole. Kui sa juba kasutad koeri raha teenimise eesmärkidel, võiks suuta ka aedikuid ehitada. See, et kelgukoerandus ketispidamise keelu tõttu ära lõppeb, sellega ma kindlasti ei nõustu."