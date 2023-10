Ministeerium valmistab ette uut loomakaitseseadust

Varjupaikade MTÜ hoole all on üle 700 looma, kellest 650 on kassid. Kodutute kasside kolooniaid on palju ning Tallinna varjupaiga kasstoas on hulk kasse just kolooniast pärit.

"Hulkuvate loomade probleemi Eestis aitaks kindlasti lahendada üleriigiline kiibistamise kohustuslikuks muutmine. Praegu on nii, et osades (omavalitsustes) on kohustuslik, osades ei ole ja osades on soovituslik näiteks," rääkis Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuht Annii Anete Mõisamaa.

Loomakaitse Seltsi turundusjuht Geit Karurahu ütles, et praegune loomakaitseseadus on üldsõnaline ning ei toimi nagu peaks. Nii jäävad julmalt loomi kohelnud inimesed karistuseta.

"Ametnikud ei julge seda niimoodi kasutada nagu võiks ehk siis teha selle põhjal ettekirjutusi või näiteks loomi ära võtta. Loomulikult, karistused võiksid olla karmimad," ütles ta.

"Kindlasti vaatame üle karistuste ja väärtegude loetelu ja karistuste määrad. Ja teine asi on see, missugune on menetlus ja pädevus ja kuidas me tegelikult hindame seda heaolu ja milline on see proportsionaalne karistamine. Hästi palju on see seotud järelevalve poolega ka," selgitas ministeeriumi osakonnajuht Pille Tammemägi.

Tammemäe sõnul on uus loomakaitseseadus algusjärgus. Seda hakati koostama kevadel.

"Kaardistatud on põhiliselt neli valdkonda, millele me keskendume selles analüüsis ja need on ennetavad tegevused, järelevalve tegevused, pädevuse küsimus ja koostöö küsimused," loetles ta.

Tammemägi ütles, et kohtumistel erinevate organisatsioonidega on kõige sagedamini nimetatud probleemideks koerte ketis pidamist ning kutsika- ja kassivabrikutega seonduvat. Varjupaikadesse jõuab tihti just sellistest kohtadest pärit loomi.

"Neid on meeletult palju. Tegeleme ise aastas ikkagi sadade loomadega, kes tulevad kutsika- ja kassivabrikutest. Paraku me ei näe seda, et need loomapidajad saaksid karistada," rääkis Mõisamaa.

Karurahu sõnul soovivad nemad, et seadusega oleks keelatud näiteks ka loomade müük kauplustes. "Lisaks loomapoodidele me tahaksime toetavat seadust, mis tegelikult ütleks meile, milliseid loomaliike me võime pidada," lisas Karurahu.

Seaduse väljatöötamise kava valmib kevadeks.