Timmermans: CO2 hinnalagi pole vajalik, kvoodi mõju hinnatõusule on väike

Euroopa Komisjoni asepresident Frans Timmermansi sõnul ei ole hinnalae kehtestamine CO2 hinnale vajalik, kuna see moodustab hinnatõusust väikese osa ning seda soovivad peamiselt need, kes on algusest peale süsteemi vastu olnud.

ERR-i küsimusele, miks ei sea Euroopa Komisjon CO2 emissioonikaubanduse süsteemis (ETS) hinnalage, vastas Timmermans, et ETS mõju energia hinnale on väike ja see moodustab hinnatõusust vaid kümnendiku.

Poola tegi ettepaneku tuua hinnalagi 30 euro juurde tonni kohta, mis aitaks näiteks Eestis põlevkivist toodetava elektri hinna tuua 180 euro tasemelt 120 euro tasemele MWh kohta.

Timmermans märkis, et CO2 kvoodi hind on viimasel ajal järjepidevalt alla läinud ja on madalam kui varem.

"ETS-ile viitavad peamiselt need, kes on alati süsteemist loobuda soovinud, juba selle algusest, ja nad otsivad nüüd argumente selle vastu. ETS töötab, see reageerib turusignaalidele ning hind langeb, sest majanduskasvu ootus on turul langenud," ütles Timmermans.

"Tööstused on süsteemiga tuttavad ja selle omaks võtnud. On absoluutselt vale süüdistada ETS süsteemi, millel on vaid marginaalne mõju elektri hinnale, võrreldes muude mõjutajatega turul," sõnas Timmermans.