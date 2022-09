Loonela: kui Eesti ettevõtteid ei toeta, väheneb nende konkurentsivõime

Eesti valitsus ei ole veel avaldanud meetmeid, kuidas aidata ettevõtteid kõrgete energiahindadega toimetulemisel. Loonela sõnul ei tohiks aga turul ettevõtteid ebavõrdsesse olukorda seada.

"Kui me vaatame ümberringi, kui me vaatame meie ühisturgu, siis kui ühel pool meiega samas majandusruumis – räägime Soomes või Rootsis või Saksamaal, kuhu me ekspordime oma kaupa – toetatakse ettevõtjaid ja meil mitte, siis kindlasti seal konkurentsieelis ei ole meie poolel," rääkis ta.

"Ja see on see, mida Euroopa Komisjon näeb, et oht ongi, et meil tuleb sama asi nagu oli koroonast välja tulles, et riigid toetavad oma ettevõtteid nii erinevalt. See on see, miks tehti taastekava, et me aitame Euroopa poolt jõuda nii kaugele, et kõik riigid saavad seda toetust, et ei tekiks ebavõrdsusi meie ühisel turul," lisas ta.

Euroopa Komisjon kutsub Euroopa Liidu liikmesriike üles elektrit võimalikult palju säästma, et energiakriisi vastu võidelda. Komisjoni ettepaneku kohaselt tuleks tiputarbimise ajal vähendada elektritarbimist vähemalt viis protsenti, aga liikmesriigid peavad selle ettepaneku elluviimiseks lahendused ise välja mõtlema.

"Meie elektribörsil läheb hind kõige kallimaks, kui tuleb suurem nõudlus. Suurem nõudlus on tipptundidel ja siis lähevad gaasijaamad töösse. Selle ettepanekuga tahab komisjon lahendada seda, et me saaksime hoida hinda võimalikult all," selgitas Loonela.

Tema hinnangul pole viis protsenti energia kokkuhoidu keeruline saavutada. "Viis protsenti on midagi, mida annab päris hästi korraldada. Kui vaadata kodutarbimist, siis igaüks võib mõelda, mida annab teisiti teha, kas sa paned oma mingid masinad käima siis või natuke hiljem," rääkis ta.

Peaminister Kaja Kallas on viidanud võimalusele, et energia kokkuhoiuks võivad suurtarbijad end tiputundidel välja lülitada. Loonela kommenteeris, et praegu on valitsustel aeg oma plaanid paika panna ja leida lahendused, millest ühiskond kõige vähem kaotab.

"See tulebki rahulikult läbi mõelda nüüd, mitte näha katastroofivariante ette. Viis protsenti pole ju tegelikult nii palju. Seda annab näpistada siit ja sealt, selleks ei pea kogu elu muutma," ütles ta.