Kõrgemaid riigiteenistujaid ootab pretsedenditu palgatõus

Eestis kehtiva kõrgemate riigiteenistujate ametipalga seaduse kohaselt kasvavad kõrgemate riigiteenistujate palgad iga aasta aprillist vastavalt sellele, kuidas eelneval aastal on kasvanud aastavõrdluses sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumine, ehk siis palgakasv, ja kuidas on olnud inflatsioon. Vastavalt 80 protsenti kasvust annab eelneva aasta palgakasv ja 20 protsenti hinnakasv.

Kui suureks need numbrid kujunevad, ei ole veel teada, aga on võimalik teha suurusjärgu hinnanguid. Selle aasta esimese kaheksa kuuga on sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekunud maksu- ja tolliameti andmetel 1,64 miljardit eurot, mida on 12,7 protsenti rohkem kui eelmise aasta kaheksa esimese kuuga. Inflatsiooninumbri võib näiteks võtta rahandusministeeriumi suvisest majandusprognoosist, 19,5 protsenti.

Kokkuvõtvalt annaks see kokku tippteenistujate palgakasvuks 14,06 protsenti. Kehtiv kõrgemate riigiteenistujate palgamäär on 7303,06 eurot.

Seega kui sel aastal tuli president Alar Karisel, riigikogu esimehel Jüri Ratasel, peaministril Kaja Kallasel ja riigikohtu esimehel Villu Kõvel tulla toime 500 euro suuruse palgakasvuga, siis tuleval aastal võiksid nad oodata enam kui 1000 euro suurust palgakasvu, seniselt 7303 eurolt 8330 eurole.

Ka teistel kõrgematel riigiteenistujatel on selle aasta palgatõusuga võrreldes ees oodata kahekordset sissetuleku kasvu. Riigikogu aseesimehed, riigikontrolör, õiguskantsler, riigikohtu liikmed, riigi peaprokurör, ministrid, riigisekretär, riigikogu komisjoni esimehed ja fraktsiooni esimehed näevad oma palka aprillis kasvamas 873 euro võrra 7080 euroni.

Kantslerite palk Eestis on 90 protsenti ministrite palgast, seega nende palk võiks tõusta 786 eurot 6372 eurole.

Riigikogu komisjoni aseesimeeste ja fraktsiooni aseesimeeste ning ringkonnakohtu kohtunike palgad tõusevad tõenäoliselt 770 euro võrra 6247 eurole.

Riigikogu lihtliikmetel ning maa- ja halduskohtu kohtunikel on oodata 667 euro suurust palgatõusu ja aprillist hakkavad nad saama 5414 euro suurust töötasu.

Riiklik lepitaja, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik saavad palka juurde 565 eurot 4581 euro tasemele.

Lisaks on ka Tallinna linnavõim enda palgad sidunud kõrgemate riigiteenistujate palgakasvuga.

Näiteks Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti palk võiks tõusta 1015 euro võrra 8238 eurole. Ka linnavolikogu esimees Jevgeni Ossinovski hakkaks sama palka saama.

Kõrgeima palgamäära indeksi arvutab rahandusministeerium igal aastal 15. märtsiks. Palk tõuseb aprillist.

Sellel aastal tõusid kõrgemate riigiteenistujate palgad 7,9 protsenti.

Tuleval aastal tõusevad indekseerimise ja erakorralise pensionitõusu tõttu ka pensionid. Kui selle aasta keskmine pension on 595 eurot, siis tuleval aastal võiks see indekseerimise ja 20 euro suuruse erakorralise pensionitõusu tõttu kasvada enam kui 100 euro võrra keskmiselt 700 euroni ehk kiiremini kui kõrgemate riigiteenistujate palgad.