Lätis võib kiire hinnatõusu tõttu kasvada poevarguste hulk

Läti politsei teatel registreeriti riigis 2020. aastal umbes 10 000 pisivargust. 2021. aastal registreeriti kuus tuhat sellist vargust. Selle aasta esimeses pooles on politsei aga registreerunud juba neli tuhat pisivargust. Politsei hinnangul vähenesid vargused 2021. aastal pandeemiast tingitud piirangute tõttu, vahendas LSM.

Lätis kiireneb inflatsioon ja võimud muretsevad, et sügisel ja talvel varastavad kelmid poodidest veel rohkem kaupasid.

Poed ei taha veel varguste sagenemist seostada hinnatõusuga.

Läti Rimi avalike suhete juht Juris Šleiers ütles, et varguste hulk on poodides kasvanud, kuid seda saab seostada iseteenindavate kassadega.

"Võrreldes eelmise aastaga võib öelda, et varastatakse rohkem. Tõenäoliselt on see tingitud sellest, et inimesed on hooletud ja ei skaneeri iseteeninduskassades korralikult tooteid," ütles Šleiers.

Elvi poeketi pressiesindaja Vineta Grigane-Drande ütles, et sügisel suureneb varguste hulk, kuna lapsed lähevad tagasi kooli. "Seda peetakse vähetõenäoliseks, et hinnatõusu tõttu võib kasvada varguste arv," ütles Vineta Grigane-Drande.

Turvafirma G4S tippjuht Artis Velšs pole poodide hinnanguga aga nõus. "Seoses hinnatõusuga on poodides varguste hulk märgatavalt kasvanud, see kasvab ka järgmiste kuude jooksul. Varastavad peaaegu kõik, lastest kuni pensionärideni välja," märkis Velšs.