Tuhanded britid ähvardavad jätta oktoobri elektriarved maksmata

Kampaania Don't Pay ehk ära maksa eesmärgiks on koguda miljon britti, kes 1. oktoobril jätaksid kulukad energiaarved tasumata. Juunist on kampaaniaga liitunud pea 189 000 britti. Ajaleht The Times vahendab, et selline plaan võib kokku olla kuuel protsendil riigi rahvastikust ehk 1,7 miljonil majapidamisel.

Londoni Ülikooli kolledži professor Rainer Kattel selgitas ERR-ile, et Ühendkuningriigis määrab riiklik regulaator kaks korda aastas tavatarbijale keskmise energiahinna piiri. Oktoobrist pidi hind taas tõusma, kuid äsja ametisse asunud peaminister Liz Truss kehtestas möödunud nädalal järgimiseks kaheks aastaks keskmisele briti energiaarvele aastas 2500 naela suuruse hinnalae.

"Mis see tegelikult tähendab, on et valitsus seab keskmise tarbija piiri? Üksik tarbija täpset piiri ei pea. Igaüks peab hakkama ikka ise vaatama, kui palju ta saab oma tarbimist piirata, mis see siis lõpuks tema arvele kokku tähendab," selgitas Kattel. "Natuke segane turureguleerimise viis, ma arvan, et tegelikult paljudele inimestele see suurt kokkuhoidu ei too."

Arvete tasumata jätmine võib olla brittidele riskantne, lisas Kattel.

"Kuna siin riigis nagu ka Ameerikas on krediidiriski hindamine mitte ainult ettevõtetele, vaid ka inimestele. Inimestel on krediidiskoor. Kui te tahate pangast laenu saada näiteks, siis sellised maksmata jätmised kindlasti teie skoori langetavad," ütles Kattel. "Paljudel inimestel üksikindiviidina ei oleks tark seda teha."

Viimasel nädal on Suurbritannias energiahindade üle arutelu olnud vaikne, tõdes Kattel. Oodatakse, et uus Liz Trussi valitsus pakuks lahendusi ning brittide jaoks on tähtsam kuninganna surm.

Siiski ütles Kattel, et paljud britid tajuvad ebaõiglust.

"Energiaettevõtted teenivad suuri kasumeid, mida valitsus üritab tarbijatele korvata. Tegelikult oleks palju lihtsam ja otsekohesem erakordseid tulusid maksustada," rääkis Kattel. "Eelmine, Boris Johnsoni valitsus võttis vastu ühekordse maksu energiaettevõtetele, mis jõustub järgimise aasta jooksul. Liz Truss on edasised sellised maksud välistanud."

Rohkem hoogu kogub arutelu külmade ilmade saabumisega, hindas Kattel.

Lahtine on veel, kuidas plaanib valitsus ettevõtteid aidata.

Sügisel on tõenäoline ka streikide laine. "See oleks palju tugevama mõjuga, kui see, et mõnisada tuhat inimest jätavad oma energiaarved maksmata. Ma tean, et septembri lõpus on juba terve rida transpordi streike, mis ka minu enda tööd ja tegemisi hakkab puudutama," lisas Kattel.