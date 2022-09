Läänemaal Puise rannas peeti suurpõgenemise mälestuspäeva

Puises asuv suurpõgenemise mälestusmärk aitab hoida meeles neid, kes olid sunnitud lahkuma. Umbes 80 000 põgeniku hulgas oli arvukalt inimesi, kes põgenedes oma elu kaotasid.

"Arvatavalt on umbes 5000 neid, kes merre jäid. Oli ju ääretult tormine sügis ja nii palju, kui olen neid kirjeldusi lugenud, kuidas mindi, siis merehaiged olid kõik. Isegi need, kes olid vanad merekarud," rääkis Eesti Memento Liidu juhatuse esimees Arnold Aljaste.

On idee, et suurpõgenemise mälestamiseks võiks olla ka riiklik tähtpäev nagu seda on 22. septembril peetav vastupanuvõitluse päev.

"Okupatsiooniaeg muutis ju seda ajalugu. Ta ei lubanud eestlastel sellest kodus rääkida. Väljas saadi demokraatlikes riikides ja väljas inimesed ka püüdsid seda siis ka pidevalt näidata, et Eesti ei ole ikka vaba. Sellepärast oleks nüüd vaja, et Eesti ka omalt poolt meenutaks ja looks ka tähtpäeva oma riiklikusse kalendrisse," rääkis Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu aseesimees Iivi Zajedova.

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides esindaja Kristi Allpere oli pooleteiseaastane, kui tema pere 1944. aastal Pärnumaalt paadiga Rootsi suunas põgenes, kuid sinna jõuti alles teisel katsel.

"Nii kõva torm oli ja kole, et nad ei saanud maabuda ja pidid tagasi tulema. Keerasid otsa ümber ja läksid tagasi, ma arvan Kihnu peale. Talurahvas võttis neid seal vastu, nad ootasid selle tormi ära ja siis mindi uuesti. Üks kalurinaine oli tulnud ja öelnud, et kui te nüüd ei lähe, siis te ei pääse siit iialgi," rääkis Allpere.

Esmaspäeval peetakse Tallinnas riigikogu konverentsisaalis rahvusvaheline suurpõgenemise teemaline konverents ning õhtul esietendub Rootsi-Mihkli kirikus Elin Toona raamatu ainetel põhinev lavastus "Pagulusse", avatakse ka suurpõgenemise teabetahvel.