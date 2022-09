Ekspert: EL-i 180-eurone kasumilagi kaotab tulevikutehingud

Brüssel tegi ettepaneku seada 180 euro juurde megavatt-tunni kohta lagi tuludele, mida teenivad elektritootjad, kellel on madalad tootmiskulud. Konsultatsioonifirma Energy Brainpool analüütiku Tobias Federico sõnul lõpetab see ettepanek tõenäoliselt tulevikutehingud.

"Ilmselt nad arvavad, et futuuride turg toimib täpselt nagu hetketurg," ütles Federico.

Komisjon tahab langetada kiiresti tõusvaid elektrihindu. Komisjon teeb ettepaneku seada 180 euro juurde megavatt-tunni kohta lagi tuludele, mida teenivad need elektritootjad, kellel on madalad tootmiskulud, ehk näiteks tuulepargid, päikesepargid, tuumaenergia.

"Hinnakujundus futuuride turul sõltub enamasti eeldatavast pakkumise ja nõudluse olukorrast. Seda turgu kasutatakse riskide maandamiseks, aga ka spekuleerimiseks. Erinevalt hetketurust, ei tea investorid, kust nende futuuride turul müüdud energia pärineb. Kauplejad ei tea, kas ülempiir kehtib või mitte," ütles Federico.

"Ülempiiri puhul peab rakendama skeemi, et tõestada, millistest allikatest elekter pärineb. Selle skeemi rakendamine on aga väga keeruline. See võib viia selleni, et investorid müüvad futuuride turul ainult sellist elektrit, millel ülempiiri pole," ütles Federico.

EL-i energiaministrid arutavad komisjoni ettepanekuid 30. septembril.