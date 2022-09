EL-i ministrid leppisid kokku kõrge elektrihinna hüvitamise meetmed

Meetmega seatakse riikidele kohustus vähendada tiputundidel elektritarbimist viie protsendi võrra.

Samuti seatakse sissetuleku lagi 180 eurot megavatt-tunnilt kõigile elektritootjatele, kes ei kasuta gaasi, ning fossiilkütuseid tootvad ettevõtted peavad edaspidi tasuma kasumimaksu.

Majandusminister Riina Sikkuti sõnul Eesti seda põlevkiviõlitootjatele ei kehtesta, sest nende ressursitasud sõltuvad juba nagunii maailmaturu hinnast. Samuti tuleb Eesti elektritootjatel sissetuleku laest ülejääv raha riigieelarve asemel suunata roheinvesteeringutesse.

"Meie jaoks see on nii madala eelarvetulu potentsiaaliga sekkumine ja meil on juba kodutarbijatele hüvitised kokkulepitud. Rakenduvad 1. oktoobrist ja oluliselt suuremas mahus kui see tulu, mida me teeniksime seda meetodit rakendades. Me ei näe, et oleks mõistlik Euroopa Komisjoni ette pandud viisil mõistlik seda rakendada. Nii et me tõlgendame seda komisjoni ettepanekut Eestile kõige sobivamal viisil," selgitas Sikkut.