Veskimägi: olen valmis rääkima Eesti Energia juhi ametikohast

Eleringi juht Taavi Veskimägi ütles, et ei ole otsustanud, kas soovib saada Eesti Energia juhiks, kuid on valmis seda arutama.

Postimees küsis mõnede ajakirjanike seas levinud arusaamale viidates Veskimägilt, kas ta soovib saada Eesti Energia uueks juhiks, kuid Veskimägi jättis sellele otsesõnu vastamata, vastates intervjuus mitmele sellekohasele küsimusele omakorda küsimustega või öeldes, et ei soovi seda veel kommenteerida.

"Minuga ei ole keegi Eesti Energia juhatuse esimeheks saamist mingilgi kujul arutanud, sellest lähtuvalt ma ka kindlasti ei võta praegu seisukohta," ütles Veskimägi.

Samas kinnitas Veskimägi valmisolekut Eesti Energia juhiküsimust arutada, kui keegi peaks sellest ametikohast temaga rääkima.

"Kui keegi tahab minuga rääkida Eesti Energiast, siis tuleb rääkida, pärast seda tuleb kujundada seisukoht, kas see on see töö, mida ma teen hästi ja mis mul silma särama paneb."

Eesti Energia nõukogu teatas eelmisel nädala, et ei pikenda Hando Sutteri lepingut ja tema volitused juhatuse esimehe ametis lõppevad vastavalt kehtivale lepingule 31. märtsil 2023. Eesti Energia nõukogu alustab sügisel uue juhatuse esimehe otsingutega.