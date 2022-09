Piltuudis: Karis lendas Poola presidendi lennukiga ÜRO peaassambleele

Poola presidendid kantselei postitas Twitterisse foto, kus ühes Lennukis on Poola president Andrzej Duda, Eesti president Alar Karis, Moldova president Maia Sandu ja NATO peasekretär Jens Stoltenberg.

Peaassambleel peab president Karis Eesti aja järgi kolmapäeva hilisõhtul oma ametiaja esimese riigikõne ÜRO-s, milles ta keskendub ÜRO rollile kriiside lahendamisel, Venemaa agressioonisõjale vastu astumisele ja Ukraina toetamisele.

President osaleb Eesti, Norra, Saksamaa, ÜRO Arenguprogrammi, ÜRO Lastefondi ja Maailmapanga korraldatud kõrgetasemelisel kõrvalüritusel digitaalsest koostööst "Accelerating the Future of Digital Cooperation" ning Prantsusmaa ja Uus-Meremaa algatatud terroristiliku sisu leviku tõkestamise initsiatiivi (Christchurch Call) liidrite arutelul. President Karis osaleb ka Ameerika Ühendriikide riigipea Joe Bideni vastuvõtul.

Eesti riigipea kohtub New Yorgis koos Läti ja Leedu presidendiga ÜRO peasekretäri António Guterresega. Samuti on kavas Balti riikide ja Poola presidentide nelik-kohtumine. ÜRO kõrgetasemelise nädala raames on president Karisel ka mitmeid kahepoolseid kohtumisi ning kokkusaamine kohalike eestlastega New Yorgi Eesti Majas.

President Karise abikaasa Sirje Karis osaleb ÜRO kõrgetasemelisele nädalale saabunud riigipeade abikaasade programmis, sealhulgas Ukraina ja Türgi presidendi abikaasade korraldatavatel vastuvõttudel ning Ameerika Ühendriikide presidendi Joe Bideni vastuvõtul.