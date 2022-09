Teedeehitus jätkub tuleval aastal väiksemas mahus

Järgmise aasta riigieelarve projekt keskendub palgatõusudele ja kaitseinvesteeringutele ning investeeringud teedevõrku jäävad rahaliselt senisele tasemele. Kallinenud ehitushindade juures tähendab see, et teid saab välja ehitada senisest väiksemas mahus ja planeeritavatest hoonetest jätkub raha ainult juba alustatute ehitusteks.

Majandus- ja taristuminister Riina Sikkut ütleb, et täiendavate investeeringute kohta päris null öelda ei saa, aga sisuliselt neid ei tule. See puudutab muu hulgas ka teedeehitust.

"Järgmisel aastal investeeringute maht jääb umbes samasuguseks kui seni - nii eelarverahad kui eurorahad võimaldavad meil üle 200 miljoni suunata taristuehitusse. Samas üle-eelmisel aastal selle 200 miljoni eest sai oluliselt rohkem km kui järgmisel aastal," sõnas Sikkut.

Transpordiameti taristu kavandamise juhi Jaan Tarmaki sõnul pole nende lisataotlused täiendavale rahastusele läbi läinud ja arvestada saab rahastusega, mis on kokku lepitud aastataguses riigi eelarvestrateegias.

"Selle järgi meie rahalised vahendid vähenevad 30 miljoni võrra. Välisvahendid ühtekuuluvusfondi näol tõusevad 10 võrra, nii et see praegu ennustatav erinevus on 20 miljonit," sõnas Tarmak.

Muuhulgas tähendab see, et kruusateede kõvakatte alla panek jääb pausile.

"Riiklik eesmärk aastaks 2030 välja ehitada suurema sagedusega kruusateed ja sinna ehitada tolmuvabad katted peale, sellega me praeguserahastuse juures jääme hätta. Päris seda eesmärki ära ei saa tuua," ütles Tarmak.

Suurehitustest jätkub raha ainult neile projektidele, kus ehitus juba käib.

"Kui hoone on juba ehitamisel, hange on tehtud, leping sõlmitud, siis kõigepealt leiame katte selle kallinemise jaoks selle asemel, et kõrvale uus ehitada. Nii et Viljandi haigla, Hiiumaa haigla, Rahvusraamatukogu - kõik sellised suured objektid, mida juba ehitatakse ja kallinemise kate on ka kokku lepitud," sõnas Sikkut.

Kultuuriministeeriumi jaoks tähendab see seda, et rahvusraamatukogu ehitatakse valmis, kuid ERR-i uue telemaja alustamine lükkub ilmselt teadmata kaugusse.

"Ma väga loodan, et ühel hetkel leitakse ressurss ERR-i maja ehitamiseks. See ressurss, mis võeti ära rahvusraamatukogu jaoks, ei olnud tegelikult piisav, et ERR-i maja lõpuni ehitada. Summa on 53 miljonit, mis ERR vajab, et kogu kompleks välja ehitada ja kindlasti me jätkame selle eest seismist, et see ressurss tuleks," ütles kultuuriminister Piret Hartman.