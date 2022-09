Iraani protestides on hukkunud vähemalt üheksa inimest

Üks hukkunu oli 16-aastane poiss, kes hukkus kui Iraani julgeolekujõud tulistasid protestijate suunas.

Protestid on puhkenud vähemalt 20 Iraani linnas, sh riigi pealinnas Teheranis.

Sotsiaalmeedias levivad videod Iraani naistest, kes lehvitavad protestide raames vabalt riigis kohustusliku pearätti või on selle suisa põlema pannud.

As protests continue across Iran and the number of deaths rising, the #Iranian authorities have shut down Instagram. The most popular social media platform there. This video is from the southern island of Qeshm. #MahsaAmini pic.twitter.com/2wpsCd1MNv