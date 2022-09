Kristi Ockba: Mahsa Amini surm vallandas Iraanis ka muud pinged

Iraanis kestavad protestid pärast seda, kui moraalipolitsei vahi all suri noor naine. Eestis elav moslem Kristi Ockba ütles, et riigis on olnud erinevad pinged juba varasemast üleval ning naise surm vallandas need.

Iraani politsei vahi all suri hiljuti noor naine Mahsa Amini, kes väidetavalt rikkus islamiriigi rangeid riietumisreegleid.

Ockba rääkis "Ringvaates", et Amini surma järel protestivad tuhanded inimesed üle Iraani. Samuti on proteste teistes riikides.

Tema hinnangul on protestide põhjused ka erinevad kuhjunud pinged, Amini surm lihtsalt vallandas need.

"Iga naine võib kujutada ette, et see oleks võinud tema olla. Pluss kõik muud pinged. See oli asi, mis selle kõik pani plahvatama," sõnas Ockba.

"Sanktsioonid, majandusolukord, mis Iraanis on – see on ka majanduslikult hästi halvas seisus. Kõik pinged. Ja loomulikult mehed, kes seal protestivad, nad võivad ka nii mõelda, et see võib olla minu õde, tütar, naine, ema," rääkis ta.

Võimud üritavad proteste maha suruda. "Nad üritavad seda kõike alla suruda. Sotsiaalmeedia on seal kinni keeratud. Üritatakse, nagu ikka autokraatsel riigil kombeks, seda jõuga maha suruda," rääkis Ockba.