Balti riigid suudaks Venemaa elektrikatkestuse korral kuni 12 tunniga ühenduda Euroopa võrguga

"Praegu oleme saavutanud esmase valmisoleku, et 6-12 tunni jooksul suudame ennast sünkroniseerida Mandri-Euroopa võrguga Leedu-Poola ühenduse kaudu," ütles Veskimägi reedel korraldatud pressikonverentsil.

Tema sõnul on Balti riigid teinud juba aastaid ettevalmistusi olukorraks, kus tuleb lahkuda ühisest elektrisüsteemist Venemaa ja Valgevene (BRELL). Kõige olulisemana on praeguseks täielikult lõpetatud elektrikaubandus Venemaa ja Valgevenega, rääkis Veskimägi.

"Kui Vene süsteemihaldur peaks meid lahutama, siis ei teki ebabilanssi – oleme selle maandanud, hoiame Baltikumi suures plaanis tasakaalus Venemaa suhtes. Ei teki ohtu, et meie elektrisüsteem võiks seetõttu kustuda," rääkis ta. "Teiseks - me ei jääks iseseisvalt nädalateks talitlema, vaid 6-12 tunni jooksul sünkroniseerime ennast Mandri-Euroopa võrguga Leedu-Poola ühenduse kaudu."

Veskimägi rääkis ka, et lisaks tehnilistele ettevalmistustele, mis ei ole veel lõpuni jõudnud, on selleks paigas ka juriidiline raamistik.

Kolmandaks on tehtud ettevalmistusi ka selleks, et Poola-Rootsi ühenduse kaudu toetada meie võrku, märkis Eleringi juht.

"Kokkuvõttes on riskid kasvanud, aga me oleme astunud nende maandamiseks täiendavaid samme, tunneme, et oleme valmis ja saame sellega hakkama: kui peaks ka selline olukord juhtuma, siis tuled jäävad põlema ja kodud soojaks," kinnitas Veskimägi.

Tema sõnul on Vene elektrisüsteemist lahutamisega tegeletud juba alates 2010. aastast, kuigi veel üsna hiljuti oli sellele vastuhääli.

"Poliitiline konsensus selle üle, et Balti riigid sünkroniseerida Mandri-Eurooga, tekkis alles 2019. aastal, kui kolme Balti riigi peaministrid ja Euroopa Komisjon sellele alla kirjutasid," rääkis Veskimägi. Tema hinnangul oleks Euroopa elektrivõrguga ühinemine sama oluline kui NATO-sse või Euroopa Liitu astumine.

Ehkki praeguseks on juba valmis mitmed riikidevahelised ühendused ning valminud on reservelektrijaamad, läheb täieliku valmisoleku saavutamiseks veel aastaid ning Venemaa võrgust desünkroniseerimine peaks kava kohaselt toimuma 2025. aasta lõpus.

Siiski on oht, et Venemaa võib Balti riigid varem oma võrgust lahutada, tõdes Veskimägi. Eriti suureks kasvab selline risk, kui Kaliningradi oblast saavutab võimekuse hoida iseseisvalt töös oma võrku ning sagedust, sest siis ei ohustaks neid enam ka see, kui Balti riigid lahutaksid Kaliningradi oma võrgust.

"Kindlasti on ohupilti arvestades risk täna suurem kui kunagi varem. Erakorraline eraldumine võib toimuda mistahes ajahetkel – igal minutil, kuna vahelduvvoolu ühenduste väljalülitamine Vene poolelt võtab mõne minuti," tõdes Veskimägi.

Veskimägi kinnitas, et kui praegu pakub sageduse hoidmise teenust Venemaa elektrivõrk, siis vajadusel suudaks ka Balti riigid ise seda juba praegu tagada, aga see tähendaks tarbijate jaoks suuri täiendavaid kulutusi.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) korraldatud pressikonverentsil osales ka ministeeriumi energeetika asekantsler Timo Tatar.