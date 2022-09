Peaministri sõnum elektrikatkestuse kohta pani inimesed tegutsema

Päästeameti ennetustöö ekspert Mikko Virkala on seitse aastat püüdnud Eesti inimesi kriisiks ettevalmistada. Tõsiselt on tema juttu hakatud võtma alles nüüd.

Virkala sõnul tuleb kriisiks valmistudes lähtuda sellest, et varudest peab piisama seitsmeks päevaks.

"Tegelikult võiks kogu perega välja mõelda, mis on meie vajadused, kui see elutähtis teenus katkeb ehk kuidas me saame juua, süüa ja kuidas me tagame endale sooja," selgitas ta.

Lisaks toidutagavarale peaks igal perel olema patareidega raadio, taskulambid või küünlad, akupank mobiilide laadimiseks, aga ka joogivett arvestusega kolm liitrit inimese kohta päevas. Varuda tasub ka kilekotte ja teipi.

"Kui tualetis on vaja käia, siis tegelikult on ka lahendus olemas. Tualettpotile saab võtta juba varem varutud kilekott suurem, laotada see prilllaua alla poti peale, panna sinna sisse, kui kodus on lemmikloom, kassiliiva või graanuleid või varuda turvast. Sa saad oma ihuvajadused rahuldatud sinna sisse ja see järel kott teibiga kinni," kirjeldas Virkala.

Ka paneb päästeamet inimestele südamele, et paak oleks kütust täis, et kriisi korral oleks võimalik minna maakoju pakku. Kui päästeameti manitsused on seni kõrvust mööda lastud, siis peaminister Kaja Kallase pöördumine pani inimesed generaatoreid ostma.

"Peaminister oli väga hea müügimees – tänane müük on olnud üle 100 tüki ehk rohkem kui nelja kuuga. See näitab ära, et väga kiiresti reageeriti. Esimesed ostud tulid e-poest juba minuteid peale seda kõnet," rääkis Bauhofi tootejuht Sven Milli.

Ta tõi näite, et pärast 2019. aasta tormi Võru kandis müüs Bauhof kahe nädala jooksul 50 generaatorit, nüüd, reede pärastlõunaks oli poes veel mõni üksik alles ja tootejuhi sõnul on ilmselt laupäevaks riiulid neist tühjad.

"Korteris pole seda mõistlik kasutada, kuna see käib ikkagi bensiini pealt, aga kuskil maakohas kindlasti on see väga vajalik asi. Näiteks invertergeneraatorid sobivad väga hästi peenelektroonika laadimiseks nagu arvutid, telefon," ütles Milli.

Rimi tegevjuhi Vaido Padumäe sõnul kasvas kuivainete, loomatoidu ja WC-paberi müük reedel kümme protsenti, ka küünlaid osteti rohkem kui tavaliselt.

Elektrikatkestuse korral suudavad poed tööd jätkata tunni jagu, varugeneraatorid on olemas vaid kesklaos.

"Me oleme teinud katsetusi meie keskloa generaatoritega. On näha, et need toimivad. Oleme läbi mõelnud oma transpordiahelad, kui on vaja kaupu ringi jagada. Selliseid plaan B-sid oleme teinud. Loomulikult, kui tuleb ulatuslik üle-eestiline elektrikatkestus, siis selle vastu ei saa ei meie ega ilmselt ka keegi teine," ütles Padumäe.

Nii kõrgel tasemel hoiatus võimaliku elektrikatkestuse eest tuli kaupmeestele üllatusena.