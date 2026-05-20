Rutte ja von der Leyen astusid välja Balti riikide kaitseks

NATO peasekretär Mark Rutte ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen astusid kolmapäeval välja Balti riikide kaitseks, keda Moskva süüdistas oma õhuruumi andmises Ukraina käsutusse Venemaale droonirünnakute korraldamiseks.

Venemaa süüdistused, et Balti riigid on avanud oma õhuruumi Venemaa ründamiseks Ukraina droonidele, on naeruväärsed, ütles NATO peasekretär Mark Rutte kolmapäeval.

"Kui droonid tulevad Ukrainast, siis nad ei ole seal sellepärast, et Ukraina tahtis saata drooni Lätti, Leetu või Eestisse. Nad on seal Venemaa hoolimatu ja ebaseadusliku täiemahulise rünnaku tõttu," ütles Rutte ajakirjanikele Brüsselis.

Ta lisas, et allianss näitas teisipäeval Eesti õhuruumis, kus Rumeenia hävitaja tulistas alla sinna lennanud Ukraina drooni, rahulikku, otsustavat ja proportsionaalset vastust.

Eesti, Läti ja Leedu toetuseks võttis sõna ka Euroopa Komisjoni juht Ursula von der Leyen.

"Venemaa avalikud ähvardused meie Balti riikide vastu on täiesti vastuvõetamatud. Selles ei tohi olla kahtlust: ühe liikmesriigi ähvardamine tähendab ohtu kogu meie liidule," kirjutas von der Leyen ühismeedias.

"Venemaa ja Valgevene kannavad otsest vastutust droonide eest, mis ohustavad meie idatiiva inimeste elusid ja julgeolekut," lisas Euroopa Komisjoni president.

Russia's public threats against our Baltic States are completely unacceptable.



Let there be no doubt.



A threat against one Member State is a threat against our entire Union.



Russia and Belarus bear direct responsibility for drones endangering the lives and security of people… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 20, 2026

"Euroopa vastab ühtselt ja jõuliselt. Me jätkame oma idatiiva julgeoleku tugevdamist tugeva kollektiivkaitse ja valmisolekuga igal tasandil," lubas von der Leyen.

Venemaa on viimastel päevadel asunud väitma, et Balti riigid on avanud oma õhuruumi Ukraina relvajõududele, kes kasutavad seda Venemaa sihtmärkide ründamiseks. Samas on viimastel nädalatel sagenenud Ukraina droonide sattumine Eesti, Läti ja Leedu õhuruumi, mis Balti riikide esindajate sõnul on peamiselt tingitud Venemaa elektroonilise sõjapidamise vahendite segamistegevusest.