Saaremaal püstitati põgenike laeva mälestuseks kolm masti

Saaremaal Kõiguste sadamas on laupäevast püsti kolm laevamasti – aga seekord ilma laevata. Tegemist on purjelaeva Helene mälestuseks püstitatud mastidega. Helene võttis 78 aastat tagasi ühena viimastest laevadest ette põgenemise Rootsi, pardal 483 eestlast.

Kas just Helene tookord selles samas kohas seisis, kuhu tema mälestuseks nüüd mastid püstitatud – pole teada. Aga Helene oli tookord veel üks viimaseid laevu, mis jõudis sakslaste loal pagema pääseda, kuigi sakslased määrasid sihtpunktiks Saksamaa. Merel võeti aga kurss Rootsi.

Kaksikud Helle ja Malle olid ühed 483-st kes tookord laeval olid ja laupäeval nii Rootsist kui ka Kanadast kohale sõitsid. Nemad olid sellel reisil eristaatuses, olles kõigest poolteist aastat vanad, Raskel tormisel reisil olevat nad väga valju häält teinud ja seetõttu saidki kaptenilt eristaatuse.

"Me olime nii väikesed ja karjusime kogu aeg. Aga kapten Meikar oli nii lahke, et laskis oma kajutisse meid emaga. Et meie karjumine ei paneks kõiki lapsi karjuma," rääkisid Helle ja Malle.

Kapteni tütar Anne Liigsoo, kes tookord 7-aastasena ka laeval oli ütleb, et kuigi kolme päevane reis läks õnneks, pole ta isaga hiljem sellest eriti rääkinud.

"Ma austan isa, et ta selle otsuse tegi ja läbi viis. Ja noorena ma ei osanud seda aru saada , mis suur tegu see õieti oli," ütles Liigsoo.

1903. aastal Lätis ehitatud Helene tagastati Nõukogude Liidule ja arvati laevaregistrist maha 1949. aastal Leedus.

"Nõukogude Liit nõudis Helenet tagasi ja Rootsi valitsus oli nii aus, et nad maksid 50 000 Rootsi krooni kaptenile Rootsis välja. Ja sellega nad võtsid endale õiguse tagastada laev Nõukogude Liidule," lausus Helene mälestuste koguja Mare Kallas.

Helenel põgenejate mälestused on tänaseks saanud ka raamatuks, mida toimetaja tahab saata ka välismaale, innustamaks veel inimesi oma lugusid rääkima.