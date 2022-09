Talupidajad tänavu vähese saagi üle ei kurda

Piirkondades, kus suvel ei kestnud põud liialt kaua ning sügisel oli piisavalt sademeid, talupidajad sügisesel juurviljakoristusel saagikuse üle ei kurda, kuid olenemata ilmastikuoludest on kõikjal põllult oma osa võtnud taimekahjurid.

Räpina lähistel Naha külas Vaarika talus oldi suvise põua ajal mures, missugune saab olema kartulisaak, kuid nüüd, sügisel ollakse saagiga rahul, sest see on parem kui eelmisel aastal, vahendas "Aktuaalne kaamera. Nädal".

"Tänavune aasta tundub päris normaalne - kartulisaagi kohta tundub ta päris normaalne, kuigi algul tekitas natuke muret, sest tuli väga kuiv periood peale, aga muidu on päris okei," ütles Vaarika talu perenaine Anneli Prosa.

Nagu paljudel teistel, nii tegi ka Vaarika talu põldudel laastamistööd kartulimardikas.

"Ka meie põld punetas mardikatest ja kõik, kes endale maha panid väikese aialapi peale, küsisid meie käest abi, et mis saab ja kuidas saab. Siis ma ütlesin, et meil on täpselt samamoodi, tõesti mardikat oli väga palju," tõdes Prosa.

Kartulikasvatajad loodavad, et kui ilm püsib enam-vähem kuiv, siis umbes kahe-kolme nädala jooksul saab kartul võetud.

"Hetkel on täitsa paras ilm, mulla niiskus on paras, parasjagu mulda jookseb linti mööda üles. Kuivaga on halb ja liiga märjaga ei saa võtta - peaegu võib rahul olla," sõnas Vaarika talu peremees Kaido Liiv.

Võrumaal Navi külas Ilumäe talus kasvatatakse üle kolmekümne juur- ja köögiviljasordi, Kuigi alles natuke aega tagasi alustati sügiskoristusega, siis tänavu loodetakse saada kõige parem saak porgandipõllult.

"Tundub, et porgand on kõige ilusam, teised jäävad ikka natuke alla ja kõige nigelemaks peaks enda puhul, kuna meil siin Navi külas tuli vihma vähem, kartulit. Kartul paistab kõige kehvema saagiga olvat. Aga kapsast ei tea, seda ütleb kuu aja pärast. Kui tuleb talv liiga varakult, jääb saak nigelaks," selgitas Ilumäe talu peremees Jaanus Trolla.

Mõnedel põlluviljadel lastakse kasvada ajani, kui saabuvad esimesed miinuskraadid.

"Mul viis erinevat värvi lillkapsast maha pandud ja need on väga nukras seisus, ei teagi, kas saab. Neli-viis aastat järjest olen välja mänginud sügiseks enne lund, aga see aasta veel ei tea," lausus Trolla.

Tema sõnul on aedviljadest kasvatamiseks kõige keerulisemad kultuurid kaalikas ja kapsas, ristõielised kultuurid.

"Eks see ole taimekaitse teema rohkem: kas nad on nii maitsvad, et maitsevad sitikatele väga ja maitsevad inimestele ka muidugi," lausus taluperemees.