Sõja 215. päev: mõned mobiliseeritud mehed saadetakse väljaõppeta rindele

Oluline 26. septembril kell 22.59:

- Leedu saatis Ukrainale soomukeid;

- Ukraina peastaap: Krimmi vastmobiliseeritud mehed saadetakse kohe rindele;

- Venemaa ründas droonidega Odessa oblastis asuvat Ukraina moonaladu;

- Zelenski: Putin ei blufi tuumarelvadega;

- Valge Maja ähvardas Venemaad tuumarelvade kasutamise eest katastroofiliste tagajärgedega;

- Iisrael võtab ravile 20 haavata saanud Ukraina sõdurit;

- OECD: Venemaa sõda Ukrainas põhjustab globaalset majanduslikku kahju umbes 2,8 triljoni dollari ulatuses;

- Ukraina: Venemaal on lõksus 1,5 miljonit ukrainlast;

- Ukraina saab USA-lt NASAMS õhutõrjesüsteemi;

- Ukraina: Vene õhurünnaku tõttu hukkus Harkivi oblastis seitse inimest;

- ISW: mobilisatsioon ei lahenda Venemaa struktuurseid probleeme;

- Astana: Kasahstan ei tunnusta pseudoreferendumite tulemusi;

- Briti luure: mobiliseeritud Vene vägede kaotused tulevad suured;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 500 sõdurit ja hävitati 25 soomusmasinat.

Leedu saatis Ukrainale 50 soomukit

Ukrainasse jõudsid 50 Leedu poolt antud soomustatud jalaväe transpordimasinat M113.

Leedu kaitseminister Arvydas Anusauskas ütles esmaspäeval, et Leedu kaalub NATO partneritega konsulteerides edasist potentsiaalset Ukraina toetamist, vahendab Leedu Delfi.

Samuti arutatakse Leedus Saksamaalt ostetud iseliikuvate haubitsate PzH2000 Ukrainale andmise üle. Erinevate allikate kinnitusel arutatakse viie haubitsa Ukrainale andmist.

Ukraina peastaap: Krimmi vastmobiliseeritud mehed saadetakse kohe rindele

Venemaa mobiliseerib mehi ka okupeeritud Krimmi poolsaarel. Väidetavalt saadetakse mobiliseeritud mehed Hersoni rindele, teatas Ukraina kaitsejõudude peastaap oma ülevaates pühapäeva õhtul.

Ukraina väitel saadetakse Krimmis mobiliseeritud mehed ilma väljaõppeta otse rindele kaotusi kandnud üksuse täiendamiseks.

Selline samm mõjutab otseselt Vene poole vägede moraali ja ülesannete täitmise kvaliteeti.

Ukraina: Vene õhurünnaku tõttu hukkus Harkivi oblastis seitse inimest

Ukraina võimude teatel hukkus esmaspäeval Venemaa õhurünnaku tõttu Harkivi oblastis seitse inimest. Harkivi päästeteenistuse teatel on hukkunute hulgas ka 15-aastane laps, vahendas The Kyiv Independent.

Venemaa ründas droonidega Odessa oblastis asuvat Ukraina moonaladu

Ukraina lõunaringkonna staabi sõnul ründasid Vene väed kahe drooniga Odessa oblastis asuvat sõjaväe rajatist, kus asus ka laskemoonaladu. Rünnaku tõttu laskemoon plahvatas.

Ühe Vene drooni hävitas Ukraina õhutõrje. Vene väed ründasid ka Odessa linnakeskust pühapäeval kolm korda.

Holland suurendab oma sõjalist abi Ukrainale

Hollandi peaminister Mark Rutte teatas esmaspäeval, et riik suurendab sõjalist toetust Ukrainale ja laiendab Moskva-vastaseid sanktsioone, vahendas The Guardian.

USA teatas esmaspäeval, et annab Ukrainale 457,5 miljonit dollarit tsiviiljulgeoleku toetust.

"Selle toetuse eesmärk on päästa elusid ja tugevdada Ukraina õigussüsteemi," ütles USA välisminister Antony Blinken.

OECD: Venemaa sõda Ukrainas põhjustab globaalset majanduslikku kahju umbes 2,8 triljoni dollari ulatuses

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) teatas esmaspäeval, et Venemaa sõda Ukrainas põhjustab globaalset majanduslikku kahju umbes 2,8 triljoni dollari ulatuses. Maailma majanduskasv aeglustub 2023. aastal vaid 2,2 protsendini, vahendas The Kyiv Independent.

Zelenski: Putin ei blufi tuumarelvadega

Vene presidendi Vladimir Putini ähvardus kasutada tuumarelvi "võib osutuda reaalsuseks", hoiatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski intervjuus CBS-le.

Zelenski sõnul tegeleb Putin kogu maailma tuumasantaažiga. Zelenski sõnul ei blufi Putin seda ähvardust tehes, kuid ülejäänud maailm on siiani suutnud Putinit heidutada. Ukraina presidendi sõnul peab surve Putinile jätkuma.

Meduza: Venemaalased on mobilisatsiooni tõttu põlema pannud vähemalt 11 sõjakomissariaati

Venemaa opositsioonilise väljaande Meduza teatel on alates 21. septembrist põlema pandud vähemalt 11 sõjaväekomissariaati.

Meduza teatel ründavad venemaalased ka oblastite haldushooneid. Põlema on pandud vähemalt kuus haldushoonet, vahendas The Kyiv Independent.

Astana: Kasahstan ei tunnusta pseudoreferendumite tulemusi

"Kasahstan ei plaani tunnustada Venemaa fiktiivseid referendumeid Hersoni, Luhanski, Donetski ja Zaporižžja oblastites," teatas esmaspäeval Kasahstani välisministeeriumi pressiesindaja.

Valge Maja ähvardas Venemaad tuumarelvade kasutamise eest katastroofiliste tagajärgedega

Ameerika Ühendriikide rahvusliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan ähvardas Venemaad katastroofiliste tagajärgede eest, kui Venemaa peaks tuumarelva kasutama. Sullivani sõnul vastab USA Venemaa sellisele sammule otsustavalt.

Ühendkuningriigi peaministri Liz Trussi ei pea sõnul Suurbritannia ja tema liitlased Putini libaähvardustele alluma.

USA välisminister Antony Blinken ütles intervjuus CBS-le, et USA-l on olemas plaan kui Venemaa peaks kasutama tuumarelva.

Blinkeni sõnul ei ole teada kas keegi Kremlis ütleks Putinile "ei" kui ta käsib tuumarelvad kasutusele võtta.

Ukraina: Venemaa sunnib väkke ka vangi langenud Ukraina sõjavangid

Ukraina desinformatsioonikeskuse sõnul on Vene võimud vangi langenud ukrainlastest Olenivkas moodustamas "kasakate pataljoni".

Väidetavalt sunnitakse neid osalema ka Donetski oblasti Venemaaga ühendamise libareferendumil.

Ukraina allikate sõnul on libareferendumil pidanud hääle andma juba 57 sõjavangi.

Iisrael võtab ravile 20 haavata saanud Ukraina sõdurit

Iisraeli suursaadik Ukrainas teatas pühapäeval, et 20 haavata saanud Ukraina sõdurit saab Iisraeli ravile. Ravi hulka kuuluvad ka proteesid ja rehabilitatsioon.

Israel will receive for treatment 20 Ukrainian servicemen who were seriously wounded during the war. The first 2 will arrive in Israel today, and will be treated at @AFSMC The treatment includes prosthetics and rehabilitation. @IsraelinUkraine @MASHAVisrael @IsraelMFA @IsraelMOH