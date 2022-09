Dagestanis toimuvad meeleavaldused mobilisatsiooni vastu

Gruusia piiril on endiselt pikad järjekorrad Venemaalt põgenevatest meestest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Vene Õigeusu Kiriku juht, patriarh Kirill ütles, et hukkunud Venemaa sõdurid saavad andeks absoluutselt kõik patud.

Kirikupea ütles oma pöördumises, et sõdurid täidavad Ukraina vastu sõdides nii oma kutsumust, kui ka kohust isamaa ja ühiskonna ees, mistõttu nende tegevus on võrreldav enda ohvriks toomisega ning näitab ka ustavaks jäämist antud tõotustele.

"Nad ohverdavad ennast teiste eest. Sel põhjusel usume me, et nende ohver puhastab need inimesed kõigist pattudest, mis nad iganes on teinud," ütles ta.



Dagestani sõduriemasid ja teisi naisi patriarhi lubadus okupatsioonisõdurite kiirteest paradiisi ei veena. Nemad tahaks oma poegi, vendi, abikaasasid ja muid sugulasi pigem enda hulgas elusana näha. Seda enam, et Dagestani 12 väikerahvuse hulgast mehi on Ukrainas surma saanud ebaproportsionaalselt palju, nagu ka teiste Venemaa vähemusrahvuste esindajaid. Kaukaasia rahvastele pole suurvene šovinism kunagi meeldinud ning äsjaste sündmuste tõttu käärib seal päris korralikult.

"Me ei lähe kuhugi. Seisame kindlalt. Me oleme sõja vastu. Miks te meid peatate? Keda rünnati? Kas Venemaad rünnati? Meie olime need, kes Ukrainat ründasid. Venemaa ründas Ukrainat," rääkis meeleavaldaja Mahhatškalas.

Venemaa vähemusrahvustele mõeldes on Mongoolia otsustanud, et üle piiri lastakse esmajärjekorras just vähemusrahvustesse kuuluvad mobilisatsioonist kõrvalehoidjad. Gruusia laseb sisse veel enam-vähem kõiki, ehkki piirilt on tagasi saadetud autosid, millel on okupatsiooni sümboliks saanud z-täht või selle värske ärarebimisjälg või mille peegli külge on seotud Georgi lint. Tbilisisse jõudnud venelaste arvamusavalduste põhjal võib oletada, et hurraapatriootlikud meeleolud on mobilisatsiooni alates Venemaal kiiresti üle läinud.

"Me oleme täielikult selle sõja vastu ja me nimetame seda õige nimega - see pole operatsioon, see on sõda, mida Venemaa peab Ukraina aladel. Meile, nagu teistelegi, on see hirmus. Surra ja tappa teisi ja mille pärast? Me ei saa aru. Seepärast otsustasime sedakorda jalga lasta," ütles üks mobilisatsioonipõgenik Gruusiad Dmitri Kuriljonok.

Juba varem Gruusiasse põgenenud venelaste hinnangul on praeguste põgenike sõjavastasus silmakirjalik, sest tervelt seitse kuud ei olnud neil Ukrainas peetava sõja vastu midagi.