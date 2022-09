Gruusias jätkuvad protestid Venemaalt põgenejate riiki lubamise vastu

Meeleavaldajate sõnul on riiki tulvavate Vene põgenikega kaks suurt probleemi. Esiteks on arusaamatu, miks nad väljendavad oma rahulolematust Venemaa agressioonisõjaga alles nüüd, kus hädaoht on jõudmas vahetult nende endani. Teiseks pole sugugi teada, kes nad üldse on.

"Me avaldame meelt, et lihtsalt öelda Gruusia rahvale ja Gruusia valitsusele, et sugugi mitte kõik need venelased pole lihtsalt turistid. Valitsus ei või olla kindel, et kõik need kutid, kes siia tulevad, ei ole probleem Gruusiale, sest me ei tea, kes nad on. Äkki on nad Vene agendid või Vene sõjaväe agendid või desertöörid või mingid rühmad ja mõne aja pärast need rühmad ja Venemaa valitsus ütlevad, et oi, küll Gruusias on palju venelasi ja me tuleme neid nüüd päästma," rääkis Ukraina põgenik Mõhhailo Uljanin.

Protestijad tuletavad ka meelde, et venelased tulvavad üle piiri samal ajal, kui suur tükk Gruusiast on endiselt Vene okupatsiooni all.

"Kõigepealt ja peamiselt ei ole venelased meie sõbrad. Nad okupeerivad 20 protsenti meie aladest ja nad on meie vaenlased. Kreml on meie vaenlane. Seepärast ma neid ka ei usalda. Ma ei tea neist isikuist midagi, Gruusia avalikkusel pole mingit infot isikute kohta, kes Venemaalt siia tulevad," ütles Gruusia kodanikeliikumise aktivist Giga Lemonjava.

Protestijate hinnangul ei taha Gruusia praegune valitsus piiri sulgeda, sest tal on tihedad sidemed Venemaa eriteenistuse FSB-ga. Aktivistid aga leiavad, et seda enam on kodanike enda asi valitsuselt piiri sulgemist ja riigi julgeoleku tagamist nõuda.

Mobilisatsiooni algusest peale on Gruusiasse iga päev sisenenud umbes 10 000 põgenikku. Enne mobilisatsiooni algust tuli Gruusiasse Venemaalt 5000 kuni 6000 põgenikku päevas.

Nüüd on Venemaa ise asunud Dariali vastas asuvas Verhnõi Larsi piiripunktis piiriületajate hulka piirama. Üle piiri pääsenute sõnul valitseb Vene poolel täielik kaos. Põgenikud räägivad, et ühest küljest tahaks Venemaa piiri sulgeda, teisalt aga ei julge seda teha, sest kardab, et piirile kogunenud rahvahulgad hakkavad mässama. Sõltumatu uudisteportaali Meduza teatel takistab Venemaal piiride sulgemist ka asjaolu, et piirivalvureid lihtsalt ei jagu.