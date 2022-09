Siseministeerium kutsus Vene õigeusu kiriku metropoliidi Eestis välja

Siseministeerium esitas Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku metropoliidile Eugenile kutse tulla kolmapäeval kohtumisele, kuid teada on, et metropoliit ei ole praegu Eestis. Siseminister Lauri Läänemets (SDE) ütles, et kui Moskva patriarhaadile alluv Vene õigeusu kirik Eestis peaks tegema sõjale üleskutsuvaid avaldusi, saab riik Eesti kirikupea, metropoliit Eugeni elamisloa tühistada.

"See on tõsine probleem, kui kirik võtab sõda pooldavaid seisukohti. Mis puudutab Vene õigeusu kirikut Eestis, mis allub Moskva patriarhaadile, siis me jälgime väga pingsalt seda, mida seal kirikus tehakse ja mida öeldakse. Seni minule teadaolevalt pole tuvastatud mingisuguseid otseseid üleskutseid ja otsest sõda õigustavat tegevust selle kiriku poolt," ütles Läänemets ERR-ile.

Kui peaks juhtuma, et Eestis paikneva õigeusu kiriku pea teeb sõda toetavaid avaldusi, tuleks Läänemetsa sõnul otsustavalt reageerida.

"Siis meil on võimalik võtta kasutusele tema elamisluba puudutavad meetmed. Eesti on väga selgelt välja öelnud, et Ukraina sõja õigustamine ja üleskutsed minna Ukraina vastu sõtta on see, mida Eesti ei tolereeri. Kõik, kes sellega tegelevad, peavad Eestiski vastutust kandma," rääkis Läänemets.

Siseminister ootab metropoliidilt selget eemaldumist patriarhi sõnumist. "Meie ootus on, et siinne metropoliit ütleks selgelt, et tema distantseerub nendest väljaütlemistest ja et Vene õigeusu kirik, mis Eestis Moskvale allub, selliste tegemistega kaasa ei lähe," ütles Läänemets.

Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister", et Venemaa on alati kasutanud kirikut ja usku oma imperialistlike eesmärkide täitmiseks, aga valitsuses ei ole seda teemat veel arutanud.

"Me ei ole seda hetkel selliselt arutanud, kas selle kirikuga midagi Eestis otseselt teha, aga selge on see, et meil on vastu võetud seadus, mis keelab agressioonikuritegude õigustamise, kõikvõimaliku sümboolika kasutamise ja näeb ette selle eest karistuse," kommenteeris Kallas.

Eesti Kirikute Nõukogu president Urmas Viilma nimetab Venemaa usujuhi pöördumist vägivallatsemise õigustamiseks.

"See annab justkui lubaduse teha kõike, mida iganes soovitakse, ka vägivallatseda, sest need patud kustutatakse. Tõsi, need kustutatakse ainult siis, kui surrakse ohvrina võitlusväljal. Aga see sarnaneb natuke 1. ristisõja väljakuulutamisele paavst Urbanus II sõnumiga," ütles Viilma.

Vene õigeusu kiriku juht, patriarh Kirill ütles esmaspäeval, et Vene sõdurid täidavad Ukraina vastu sõdides nii oma kutsumust kui ka kohust isamaa ja ühiskonna ees, mistõttu nende tegevus on võrreldav enda ohvriks toomisega ning näitab ka ustavaks jäämist antud tõotustele. Kirilli sõnul saavad hukkunud Venemaa sõdurid andeks absoluutselt kõik patud.