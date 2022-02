Läänemetsa hinnangul peegeldab koroonakriis laiemalt riigi hoolimatust

"Riik ei saa inimesi üksi jätta. Seetõttu ma ütlengi, et sotsiaaldemokraatide võimalus selles ühiskonnas on olemas ja tulemas. Me ei saa teha poliitikat, et tehke ja saage hakkama, vaid teeme üheskoos ja üheskoos tuleme nendest asjadest välja," ütles laupäeval SDE esimeheks valitud Läänemets.

Tema sõnul tegi riik põhilise vea juba koroonakriisi algul, kui ütles, et riik tuleb sulgeda, kuna nii saab tervisekriisist üle. "Me palusime, et ühiskonnas mõned inimesed kaotaksid töö ja ütlesime, et see on vajalik selleks, et ühiskond saaks edasi viia. Mõnel kuivas töö ja sissetulek sisuliselt kokku. Aga me ei saa neid inimesi üksi jätta: et teie ühiskonna pärast pingutage, aga meie teile midagi vastu ei anna," rääkis Läänemets esmaspäeval "Terevisioonis".

Ehkki toetusi anti, siis neid ei jätkunud kõigile, osa inimesi jäid kõrvale, tõdes SDE esimees.

"Sealt aga tekib trots, et kui sina ühiskonna nimel pingutad, aga sinust ühiskond ei hooli. Ma arvan, et see on põhimõtteline viga," leidis ta.

Läänemets rääkis, kuidas käis aasta tagasi riigikogu ees meelt avaldanud inimestega rääkimas.

"Kui rääkisime ka muudest teemadest kui vaktsineerimine, siis selgus, et seal oli ka inimesi, kellel oli mure vaimse tervise pärast, ettevõtluse kokkukuivamise pärast. See sama härra, kes eelmise aasta lõpus oma baari pärast politseiga jageles (Elvis Brauer – toim.), oli ka siis seal, aga ta ei olnud veel radikaliseerunud. Ta oli täiesti tavaline inimene oma tavalise murega," kirjeldas Läänemets.

Sotsiaaldemokraatide juhi hinnangul on Eesti viimase 30 aasta valitsevat hoiakut kujundanud Reformierakonna parempoolne maailmavaade, "kus tuleb surnuks konkureerida, igaüks peab ise hakkama saama". Tema sõnul aga inimesed näevad, et see lugu ei toimi. "Ja neil on vaja mitte hoiakut, et saage ise hakkama, vaid teeme koos, kedagi ei jäeta maha," rõhutas ta.

Läänemetsa kinnitusel saab üheaegselt tegelda nii linnas kui maal elavate inimeste muredega: "Inimestel on päris palju ühiseid muresid, kasvõi väärikuse küsimus, mis tuleb läbi sinu palga. Ja palk, inimese töötasu ei ole linna või maa küsimus, vaid inimese, töökoha küsimus, see on ühiskondliku hoiaku küsimus."

Sotside esimehe sõnul on tema erakond seisnud väga tugevalt ja hästi ja silmapaistvalt inimeste põhiõiguste eest, demokraatia kaitsmise eest viimastel aastatel.

"Aga millest on puudu jäänud või inimesed pole ära tundnud, on Eesti pere toimetulek, eakate toimetulek, regionaalne ebavõrdsus ja selle vastu võitlemine – need on need teemad, millest ka mina erakonna üldkogul rääkisin ja mida sotsiaaldemokraadid nüüd suure tööga tegema lähevad," ütles ta.

Kommenteerides erakonna Eesti 200 populaarsuse suurt tõusu, leidis Läänemets, et selle põhjuseks on see, et nad pole öelnud, kas on maailmavaatelt paremal või vasakul. "Kui nad seda ütlevad, siis valijad saavad hakata oma järeldusi tegema hakata. Kui tegutsema hakkad, siis inimesed tahavad teada, mis on su agenda, mille eest sa tegelikult seisad. Ei saa ju olla nii, et seisad samaaegselt maksude vähendamise ja maksude tõstmise eest," rääkis ta.

Küsimusele, millistelt erakondadelt on sotsiaaldemokraatidel kõige lihtsam hääli ära võtta, vastas Läänemets: "Me lähme tulemust tegema riigikogu valimistel, mitte Norstati või Emori uuringutes praegu. Pigem peame rääkima oma teemadest ja seisma oma väärtuste eest, et inimene ennast neis ära tunneb. Ei ole tähtis, kas ta täna vaatab Eesti 200, Keskerakonna või Reformierakonna poole – lõppkokkuvõttes on inimese jaoks olulised teemad."

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna üldkogu valis laupäeval erakonna uueks esimeheks Lauri Läänemetsa, kelle poolt andis hääle 234 saadikut, tema vastaskandidaadi Riina Sikkuti poolt anti 197 häält.