Vaher: kui üks ettevõte hakkab riiki kiusama, peab riik end kehtestama

"Me peame kõik arvestama, mis olukorras me oleme. Ka mina pean tavakodanikuna lähtuma teistest reeglitest kui kaks aastat tagasi. Iga inimese kodanikukohustus on seotud sellega, et teed endast kõik, et nakkus ei leviks. See koht (MEM Cafe - toim) tegi kõik risti vastupidi," sõnas Vaher.

PPA peadirektor lisas, et kohviku tegevus polnud juhuslik, vaid sihilik.

"Ja kui üks ettevõte hakkab riiki kiusama, siis midagi teha pole, riik peab ennast kehtestama."

Vaher meenutas, et politsei reageeris suuremate jõududega vaid esimesel päeval, et aidata terviseametil reegleid eiranud ettevõte sulgeda. Pärast seda võttis valve üle turvaettevõte.

"Kõik on läinud siiani hästi. Otsus oli minu hinnangul õige – võtta hetkeks võim enda kätte ja anda see tagasi."

Vaheri sõnul käib politseipatrull õhtusel ja öisel ajal ka kohapeal, kui turvaettevõtet pole ning on valmis vajadusel reageerima ka muul ajal, kui turvaettevõte seda soovib.

Saates tuli ka juttu PPA kontorite lahtiolekuaegade lühendamisest mitmes maakonnakeskuses. Vaher ütles, et olukorras, kus keskmine palk "sõidab kiiresti eest ära" ja et PPA peab ka kärbete tõttu raha ära andma, polnud muid võimalusi.

"Tegime seda, et mitte anda alla elupääste teenustelt, olgu selleks siis lähisuhtevägivald, sündmused relvaga või muud kohad, kus inimeste elu ohus on."

Peadirektor lisas, et ta ei pea seda väga traagiliseks, kui mõni PPA teenindusbüroo senise viie päeva asemel nädalas edaspidi kolm päeva avatud on.

"Meile on appi tulnud tehnoloogia. E-taotluse esitajaid on juba 45 protsenti ehk inimesed on võtnud e-teenused omaks."

Ta tunnistas, et dokumendi kättesaamisel tuleb kohale minna ja siis võib ka ootejärjekord olla. Vaher avaldas lootust, et tulevikus muutub ka dokumentide kättesaamine lihtsamaks, kui seda teenust hakkavad pakkuma ka post- ja pangakontorid.