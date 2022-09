Sikkut lubab EL-i energiamaksudele vastu hääletada

"See, mis puudutab tarbimise vähendamist, ka kohustusliku tiputarbimise viieprotsendilise vähendamise eesmärki – seda me saame toetada," ütles Sikkut teisipäeval ERR-ile. "Aga maksu- või tasuinstrumendid – nende puhul me ei toeta kas üldse rakendamist või vähemalt mitte kohustuslikku rakendamist," lisas ta.

Euroopa Liidu energiaministrid hakkavad reedel kaaluma ettepanekut elektritarbimise piiramiseks – kogutarbimist kümne protsendi võrra kuus ning tipuhinnatundidel vähemalt viie protsendi võrra.

Lisaks esitatakse ministritele seisukoha võtmiseks ettepanekud, millest esimesega kogutakse taastuvenergia tootjatelt või koostootmisjaamadelt 180 eurot MWh eest ületav tulu riigikassasse, et sellega toetada kõige raskemas olukorras tarbijaid.

Sikkuti sõnul oleks selle mõju Eesti jaoks väikese majandusliku potentsiaaliga. "Ja teiseks me näeme, et see ei julgusta tegema taastuvenergia investeeringuid ja pikaajalisi fikseeritud hinnaga lepinguid. Aga need on asjad, mida me tegelikult tahame soodustada, mitte võtta motivatsiooni maha sellesse investeerimiseks," rõhutas ta.

Kolmas maksustamist puudutav ettepanek näeb ette 33-protsendilist maksumäära fossiilsetest kütustest energiatootjatele (nn solidaarsustasu) ehk Eesti puhul näiteks põlevkiviõli tootjatele. Ka seda Eesti ei toeta. "Siin on meil juba tegelikult maailmaturu hinnast sõltuv ressursitasu nendele ettevõtetele kehtestatud. Ja me ei näe põhjust topeltmaksustamiseks sellises olukorras," märkis minister.

Küsimusele, kas Eesti nõustuks nende ettepanekutega, kui saaks endale erandi, vastas Sikkut: "Arvestades, et me küll räägime energeetikast, aga tegelikult on ju tegemist sõjaga ja kõige olulisem on, et Euroopa püsiks ühtsena, siis on Eesti kahtlemata valmis kompromissiks."

"Meie jaoks kõige sobivam variant oleks muidugi see, kui solidaarsustasu ei oleks üldse kohustuslik. Aga meile sobib ka see, et Eesti saab erandi, et meie ei pea solidaarsustasu kehtestama," ütles Sikkut. "See ei sobi meie maksusüsteemiga ning põhimõtteliselt oleks see maksumuudatus ühe ettevõtte jaoks, mida ei ole kuidagi mõistlik teha," lisas ta.

Majandus- ja taristuminister rääkis ka sellest, et ehkki sisuliselt on tegemist maksude kehtestamisega, milleks oleks vaja liikmesriikide ühehäälset heakskiitu, siis seekord tuleb otsus energiaministrite häälteenamusega.

"Kui räägime solidaarsustasust, siis selle iseloom on maksuline, aga kuna ta on välja käidud nii-öelda energeetikatasuna, siis praegu plaanitakse, et selle otsuse teevad energiaministrid ja häälteenamusega, mitte ühehäälselt. Üldiselt ma ei pea seda mõistlikuks – seda tüüpi otsused peaksid olema ühehäälsed," tõdes Sikkut.

Tema sõnul on varasemate energiateemaliste otsuste tegemisel Ungari sageli vastu olnud, kuid hetkel on keeruline öelda, kas seekord on vastuhääletajaid ka rohkem kui ainult Ungari.

Kommenteerides teisipäeval meedias levinud teateid 13 EL-i riigi ettepanekust seada importgaasile hinnalagi, märkis Sikkut, et Eesti toetaks hinnalae kehtestamist ainult Venemaa tarnitavale maagaasile.

"Nii gaasi kui elektri hinnalae juures, mida on arutatud, on väga oluline, et see ei kahjustaks varustuskindlust. Kui Euroopa kehtestab hinnalae, siis on kahtlemata atraktiivne müüa seda gaasi mujale. Aga meil on talveks gaasi vaja," rääkis minister. "See on põhjus, miks me ei ole ranget gaasi hinnalage toetanud. Küll aga gaasijaamadele, gaasist elektrit tootvatele jaamadele hinnalagi börsil pakutava toodangu puhul oleks midagi, mida saaks koos kompensatsioonimehhanismiga rakendada, mis varustuskindlust ei halvendaks," lisas ta.

"Nii et tõesti üldist hinnalage me ei ole toetanud, aga samas hinnalagi Vene gaasile oleks kahtlemata mõistlik," ütles Sikkut.

Euroopa Liidu energiaministrite kohtumine toimub reedel.