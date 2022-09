Vene pagulased suurendavad Kesk-Aasias sotsiaalseid pingeid

Kasahstani president Kasõm‑Žomart Tokajev ütles teisipäeval, et plaanib pidada Moskvaga läbirääkimisi, mis on seotud Venemaa kodanike massilise põgenemisega. Tokajev muretseb, et venemaalaste massiline sissevool süvendab riigis kinnisvarakriisi.