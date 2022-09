Ukraina põgenike arv on Luhamaa ja Koidula piiripunktis viimasel ajal kasvanud

Kolmapäeva keskpäeval olid Luhamaa piiripunktis piiriületajate järjekorrad pikad. Lisaks sõidukiga järjekorras ootajatele oli palju neid, kes vaid kohvrit käe kõrval vedades soovisid Eestisse tulla.

"Kui varasemalt kagunurgas tulid Ukraina sõjapõgenikud peamiselt Luhamaa piiripunkti kaudu, siis Koidula piiripunkt on jäänud väga suure surve alla. Luhamaal ja Koidulas saabus möödunud ööpäevaga kokku umbes 460 ukrainlast Eestisse. Uue trendina tooksin välja, et sõjapõgenikud Krimmist on läinud liikvele, kes mobilisatsiooni hirmus, kes sõja hirmus," rääkis politsei- ja piirivalveameti kagu piiripunkti juht Peter Maran.

Väidetavalt on ka Venemaa poolel järjekorrad pikad. Enamus Eesti piirile jõudnud inimestest nägid kurnatud välja ja kaamera ees ei soovinud keegi oma reisi eesmärkidest rääkida. Osad ütlevad põhjenduseks, et kardavad oma pereliikmete pärast Venemaal.

"Oleme teinud ka Vene kodanikele sisenemiskeelde üsna palju. Mõni on tulnud lihtsalt turismireisile, mõni on mobilisatsiooni eest põgenenud. Osad tulevad turismiviisadega, väidavad, et lähevad sugulastele külla, tegelikkuses vestluse käigus selgub midagi muud. On ka Venemaa kodanikke, kes väidavad, et nad põgenevad sõjast Ukrainas. Reeglina on neil mingisugused Ukraina dokumendid ka kaasas, aga intervjueerimise käigus selgub siiski, et tegemist on juba pikaajalise Venemaa residendiga ja seega ei ole tegemist sõjapõgenikega," selgitas Maran.