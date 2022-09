ERR Lätis: eriolukord piiril lubab muutuvale olukorrale kiiremini reageerida

Kolmapäevast kehtib Läti-Venemaa piiril eriolukord, samasugune nagu on Läti-Valgevene piiril kestnud juba üle aasta. Tegu on ennetava meetmega võimaliku migrantide tulva ohjeldamiseks.

Peagi juba kümmekond päeva on Läti-Venemaa piir olnud mittevajalike piiriületuste jaoks suletud. Seetõttu on Venemaa kodanikke Lätti tulnud veerandi võrra vähem – viimasel ööpäeval näiteks 353 inimest.

Üldse on 19. septembrist ehk piirangute algusest alates Venemaalt või Valgevenest Lätti saabunud pisut üle 2800 Venemaa kodaniku, ligi pooltel neist on Lätis elamisluba või tullakse pereliikme juurde, õppima või tööle. Pooltel Lätti tulnud Venemaa kodanikel on aga mõne teise Schengeni riigi viisa või elamisluba.

Kolmeks kuuks Läti-Venemaa piiril kehtestatud eriolukord on eelkõige seotud mobilisatsiooniga Venemaal ja loob paremad eeldused korrakaitsjate koostööks.

"Piirivalve saab nüüd muutuvale olukorrale kiiremini reageerida. Valgevene piiril toimuv on meile juba varem näidanud väga selgelt, et asjaolud võivad muutuda väga kiiresti ja siis peaksime tegelema tagajärgedega," ütles Läti siseminister Kristaps Eklons.

Eriolukord kehtib Aluksne, Balvi ja Ludza omavalitsuses, aga ka sadamais, lennujaamas ja raudteel. Kinni pandi Pededze piiriületuskoht.

"Juba üle aasta kehtib eriolukord Läti-Valgevene piiril, kus meie piirivalve korraldab koos kaitseväe ja politseiga katkematult ja professionaalselt

järelevalvet selle piirilõigu üle," selgitas Läti peaminister Krišjanis Karinš.

Kümmekonna päevaga on Läti piirilt tagasi saadetud 74 inimest.