Hanschmidt: erasektor saab LNG-laeva tuua Eestisse vaid koostöös riigiga

"Kui me praegu vaatame meie gaasivarustust, siis selle aasta varustuskindlus on meil tagatud ja meil on lepingud ka sõlmitud, et saame täiendavalt gaasi juurde. Meil ei ole praegusel hetkel tagatud järgmise aasta varustus. Põhjus on selles, et Venemaalt me enam gaasi ei saa ja uusi tarneahelaid ei ole me saanud veel avada," rääkis Hanschmidt.

Baltikumi LNG-ga varustav Klaipeda terminal varustab gaasiga samal ajal ka Poolat. Eelmisel nädalal toimunud pikaajalisel enampakkumisel võitsid mahust üle poole Leedu ettevõtted, edukad olid ka Poola ettevõtted. "Sealt sai osa ka vist üks Läti ettevõte, Eesti jäi hoopis välja. Nii palju solidaarsusest. Iga riik peab vastutama oma varustuskindluse eest ise," sõnas Hanschmidt.

Hanschmidti sõnul on Paldiski terminal sadamana juba valmis ja terminal oleks võimeline aasta lõpus valmides Eestile varustuskindluse tagama. "Siis saame hakata juba Ameerika Ühendriikidest, Katarist või Norrast gaasi sisse tooma. See oleks meie majandusele suur võimalus, ka konkurentsieelis, et meil on erinevad energia tarneallikad olemas."

Eesti ja Läti tarbimine koos on sama suured kui Soome gaasitarbimine ning Inkoo LNG-terminal kataks sealjuures peamiselt ära Soome tarbimise, märkis ta.

Hanschmidti sõnul töötab erasektor selle nimel, et saada laeva Eestisse. "Meie põhiprobleem on selles, et vajame kindlustunnet. Praegu on kriisisituatsioon. Tegelikult peaks riigisektor ja erasektor koos töötama. Probleem on selles, et juhul kui toome siia ühe teravati ehk peaaegu 100 miljonit kuupmeetrit gaasi ja see tuuakse LNG vedelas vormis, juhul kui TSO või keegi ei lase gaasi torru, siis see gaas läheb kõik vastu taevast," rääkis ta. "Siin peab olema väga selge koostöö. Praegusel momendil me ajame riigiga asja, et koostöös see laev siia tuua. Seda ei saa mingil juhul erasektor üksi tuua, kui keegi riigiettevõtetest pärast ei lase meil gaasi põhivõrku lasta ja kliendini toimetada, siis me oleme väga suures hädas."

Paldiski sadama taristu ühendatakse põhivõrguga 30. novembriks. "Jaanuaris-veebruaris on võimalik juba gaasi sisse tuua," ütles Hanschmidt. Seda, kust gaasi transporditakse, on tema sõnul veel vara avaldada.