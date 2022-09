Kultuurikomisjon koostab eelnõusid, mis lubaks rajada korraga kolm objekti

"Kultuurkapital esitas meile probleemi, et kuna tänane seadus ütleb, et kultuurkapitali nõukogu saab teha lepingud korraga kahe objekti rahastamiseks, aga rahade voog näitab, et kultuurkapital oleks võimeline rohkemaid projekte korraga rahastama, siis kultuurkapital tegi ettepaneku, et võiks seadust muuta niimoodi, et kultuurkapitali nõukogu saaks rahastada vähemalt kolme objekti korraga," ütles Kersna ERR-ile.

"On kaks varianti. Kas seaduses vahetada ära kaks kolmega või siis võtta seadusest üldse see number ära. Aga oluline on see, et parlament on andnud kultuurkapitalile nende tähtsate kultuuriobjektide nimekirja pingereana ja seda pingerida peab arvestama," lausus Kersna.

"Leppisime kokku niimoodi, et 10. oktoobriks riigikogu koostab kaks alternatiivset eelnõu. Me kutsume Margus Allikmaa ja kultuurkapitali nõukogu esimehe ehk kultuuriministri kultuurikomisjoni ja siis arutame, millise variandiga edasi liikuda," sõnas Kersna.

Praegu on riiklikult tähtsate kultuuriobjektide pingereas, mille kinnitas riigikogu aasta tagasi, Tartu südalinna kultuurikeskus (Süku), Narva Kreenholmi kultuurikvartal, Arvo Pärdi nimeline muusikamaja Rakveres, rahvusooperi juurdeehitus ja Tallinna filmilinnak.