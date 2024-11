Ukuaru muusikamaja Rakveres võtab naabermaja elanikelt päevavalguse

Arvo Pärdile pühendatud Ukuaru muusikamaja loodetakse valmis saada tuleva aasta lõpuks. Ehitise kerkides on selgunud, et kammersaali sein varjab kõrvalasuvas Võimla 3 kortermajas osa korterite päevavalguse. Ehk valgust pääseb korteritesse nõutavast vähem.

Linnaarhitekt Angeelika Pärna nõustus, et linn jättis omal ajal elanikud valgusprobleemist korrektselt teavitamata.

"See info jäi väheseks, ei räägitud kõike üksipulgi lahti, et inimesed saaks aru, mis tähendab nii suur hoonemaht. Nüüd me laseme täpselt kõik üle arvutada, et oleks selge pilt, kellel tekib valguspuudus, ja siis suhtleme otse nende korterite elanikega," sõnas Pärna.

2012. aastast Rakveres linnaarhitektina töötava Angeelika Pärna kinnitusel selgitab Rakvere linnavalitsus välja, kas ja miks 2011. aastal detailplaneeringut kehtestades jäid elanikega vajalikud kokkulepped sõlmimata.

"Virumaa Teataja" andmetel teavitas üks projekteerijatest linna probleemist ka 2018. aastal, kui koostati ehitusprojekti. "Kui see fakt ilmsiks tuli, pidanuks korterite omanikke kindlasti teavitama. Ühtki jälge teavitamisest ma aga dokumentidest ei leidnud," ütles 2020. aasta lõpus Rakvere abilinnapeaks valitud Kert Karus Lääne-Viru maakonnalehele.

Jaan Kuusemets Eesti arhitektide liidu juhatusest kinnitas, et kui insolatsiooni ehk päevavalguse miinimumnõudeid ei suudeta tagada, siis uue maja ehitust ei saa enne elanikega asjakohaseid kokkuleppeid sõlmimata alustada.

Selline pilt avaneb Auri Toomiku korterist. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR

Ukuaru maja ehituse tõttu piisava päikesevalguseta jäävad kortermaja elanikud on äraootaval seisukohal, ütles korteriomanik Auri Toomik.

"Tõele au andes on see väga häiriv probleem - ei möödu päevagi, kui selle peale ei mõtleks. Aga milline see linnaga sõlmitav kokkulepe oleks, selles küsimuses ei tahaks ma sündmustest ette rutata, sest asi on veel värske. Ootaks linnapoolset pöördumist ja siis saaks edasi arutada," rääkis Toomik, kes 2021. aastal Võimla 3 majja korterit ostes ei saanud ühtegi teadet selle kohta, et korteris on päiksevalguseta jäämise oht.

Arvo Pärdile pühendatud Ukuaru muusikamaja ehituse alustamine võttis kaua aega. Arhitektuurikonkursi võitja selgus juba 2009. aastal. Linn otsis kaua maja ehituseks rahastust, kuni 2021. aasta sügisel otsustas Riigikogu, et muusikamaja toetatakse riiklikult tähtsa kultuuriobjektina. 2023. aastal eraldas Kultuurkapital ehituse toetuseks 21 miljonit eurot. Nurgakivi pandi majale käesoleva aasta septembris. Siis anti ka teada, et algselt Arvo Pärdi nimeline muusikamaja saab nimeks Ukuaru muusikamaja. Nime muutmise põhjenduseks toodi asjaolu, et seda ei aetaks segamini Laulasmaal asuva Arvo Pärdi keskusega.