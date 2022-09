Mait Klaassen uuesti Maaülikooli rektoriks ei kandideeri

Maaülikooli üliõpilasesinduse esinaine ja tehnikaüliõpilaste seltsi juhatuse liige Helen Kõnd ütles, et Klaassen on üliõpilaste hinnangul oma tööga suurepäraselt hakkama saanud.

"Ta on väga tudengi-inimene. Tihtipeale liigub meil linnakus, õppehoonetes ringi. Ta on alati huvitatud erialaseltside tegevustest, käib tihti seltse külastamas. See tekitab sooja tunde, kui rektor tuleb isiklikult pärast mingit saavutust kätt suruma ja kindlasti ühtlasi suurendab see ka usaldust ülikooli suhtes."

Samasugust n-ö rahvamehelikkust ja tudengite jaoks olemas olemist ootavad üliõpilased ka uuelt rektorilt.

"Et ta esindaks Maaülikooli väärikalt ja stiilselt. Kindlasti peaks uus rektor olema huvitatud tudengeid puudutavatest küsimustest. Ehk mitte ainult õppetööga seoses, vaid ka õppetöö välistes tegevustes. Kindlasti võiks uus rektor olla huvitatud tudengite projektidest ja erialaseltsidest, mida meil Maaülikoolis on väga palju," rääkis Helen Kõnd.

Ka Teaduste Akadeemia peasekretär Jaak Järv sõnas, et uuel rektoril on Mait Klaassenilt palju üle võtta. Eriti oluliseks peab Järv hea koostöö jätku akadeemia ja ülikooli vahel.

"Nii teadusprobleemide lahendamisel, teaduspoliitika probleemide lahendamisel, teaduskirjastuse probleemide lahendamisel ja lihtsalt ka inimlikul tasemel."

Järve sõnul vajab Maaülikool head rektorit – omadustelt sellist, nagu praegu veel ametis olev Klaassen.

"Näiteks tema otsekohene meel ja avatus ning suhtlemise sirgjoonelisus. Ja samal ajal ka igati sõbralik ilme selle juures, kui ka probleemid on tõsised. On, mida temalt õppida," ütles Järv.

Maaülikooli uue rektori ametiaeg algab 1. jaanuaril 2023. aastal ja kestab viis aastat. Rektorikandidaate võivad valimiskomisjonile esitada Eesti Maaülikooli akadeemiliste struktuuriüksuste nõukogud, Eesti Maaülikooli ning teiste avalik-õiguslike ülikoolide ja Eesti teadusasutuste nõukogud, Eesti Teaduste Akadeemia juhatus, üliõpilasesindus, maaülikooli ametis olev rektor ja endised rektorid.

Eesti Maaülikooli (varem EPA) rektorid:

Richard Antons 1951-1954

Minna Klement 1954-1969

Arnold Rüütel 1969-1977

Nikolai Koslov 1977-1988

Olev Saveli 1988-1993

Mait Klaassen 1993-1998

Henn Elmet 1998-2002

Alar Karis 2003-2007

Mait Klaassen 2008-2022