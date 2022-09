Taani kuninganna võttis neljalt lapselapselt kuninglikud tiitlid

Taani kuninglik palee teatas, et kuninganna tahtis, et prints Joachimi neli last saaksid elada tavalist elu, vahendas The Guardian.

"Alates 1. jaanuarist 2023 saavad prints Joachimi järeltulijad kasutada ainult oma Monpezati krahvi ja krahvinna tiitlit. Nende varasemad tiitlid Taani prints ja printsess lakkavad olemast," teatas kuninglik palee.

53-aastasel prints Joachimil on kahest abielust neli last.

"Kuninganna otsus on kooskõlas sarnaste muudatustega, mida teised kuninglikud kojad on viimaste aastate jooksul rakendanud," teatas palee.

Prints Joachimi kahe vanema poja ema ütles meediale, et monarhi otsus oli šokeeriv.

"See teade oli nagu välk selgest taevast. Lapsed tunnevad end tõrjutuna. Nad ei saa aru, miks neilt võetakse nende identiteet," ütles krahvinna Alexandra.