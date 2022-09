Reps pole veel otsustanud, kas kutsub tunnistajapinki ka Ratase

Kui varem said kohtus sõna prokuröri kutsutud tunnistajad, siis sel reedel jätkus kohtupidamine Mailis Repsi kaitsja kutsutud tunnistajate ütluste andmisega. Esimesena sai sõna haridus- ja teadusministeeriumi endine kommunikatsioonijuht Tarmu Kurm.

Mailis Reps andis ise üle pika aja oma kohtuprotsessi kohta kommentaari ja selgitas ka, keda on kaitsel plaanis tunnistajatena kohtusaali kutsuda. Eelistungitel avaldasid Repsi kaitsjad, et plaanivad kohtusse kutsuda lausa 59 inimest. Nende seas on õiguskantsler Ülle Madise ja riigisekretär Taimar Peterkop, aga ka eelmise valitsuse võtmeisikud Jüri Ratas, Mart Helme ja Urmas Reinsalu.

"Rääkides juriidilisest poolest ehk jättes poliitilise skandaali kõrvale, siis sellel on kaks poolt. Ühelt poolt siis puhas isiklik elu, laste ja haridusega seonduv. Ja teiselt poolt üldise tööga seonduv. Ja kuna ma olen olnud üle 20 aasta poliitik, siis need tunnistajad saavad olla poliitikud."

ERR-i täpsustavale küsimusele, kas nende poliitikute seas on ka Keskerakonna esimees Jüri Ratas, vastas Reps: "Jüri Ratas on üks väga paljudest poliitikutest, keda me oleme nimetanud kaitseaktis ära. Kui võimalikud potentsiaalsed tulijad. Aga keda on otstarbekas kutsuda ja keda mitte, see on veel lahtine ja väga paljus kaitse taktika küsimus."

Reps lisas ka, et tema lapsed tunnevad end kohtuprotsessist puudutatuna, sest nad on selgelt identifitseeritavad.

"Kui tema elust räägitakse, siis minu laste puhul iga detail on selgelt sihitav. Tegelikult lapsed tunnevad end üsna puudutatuna."

Repsile on esitatud kriminaalsüüdistus, mis koosneb seitsmest erinevast niinimetatud osateost, neist kolm on seotud omastamise ja ülejäänud kelmusega. Lisaks on haridus- ja teadusministeerium esitanud Repsi vastu tsiviilhagi summas ligi 120 000 eurot, millest 70 000 eurot moodustavad kulud lapsehoiuteenusele.