Laulutee tutvustab Soome, Eesti, Läti ja Leedu rahvamuusikat

Eesmärk on läbi 2250-kilomeetrise kultuuritee tuua turismivaldkonnas esile regilaulu ja rahvamuusika tähendust, tutvustada ehedaid sihtkohti ja kultuuripärandi allikaid.

Idee ühisest marsruudist algatas Soome Runolaulu Akadeemia. Eestimaal on vedajateks Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahva Muuseum, Seto Instituut, Sibulatee ja Lõuna-Eesti Turismiklaster.

Üheskoos hakkavad nad kokku panema sündmustekalendrit ja projekti, millega saada Laulutee ka Euroopa kultuuriteede nimekirja.

"Kui me mõtleme tänapäevasele moodsale rändurile, siis sageli otsitakse just midagi mis oleks hästi vana, hästi iidne. Tänapäeva modernsed inimesed on mõnes mõttes kaotanud kontakti oma esivanemate pärandiga. Aga siin on see kõik veel olemas. Me võime öelda et meie laulupärand on paljuski hoopis elusam ja paremini säilinud kui näiteks Lääne-Euroopas. See on see, mida siin otsima tullakse. See kindlasti ühendab meid," rääkis Seto Instituudi projektijuht Helen Külvik.