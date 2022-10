Kaitseliidu Hiiumaa malevkond sai uue lipu

1993. aastast alates kasutas Kaitseliidu Hiiumaa malevkond Ülo Tuisu kavandatud lippu. Kuna Lääne maleva teised malevkonnad on tänaseks kasutusele võtnud ajalooliste kavandite põhjal loodud lipud, mis sümboliseerivad järjepidevust okupatsioonieelse ajaga, jäi läänlasest nooremveebel Heiki Magnusele internetis silma foto 1930. aastal naiskodukaitse poolt Hiiumaa malevkonnale kingitud lipust. Sündis idee selle põhjal hiidlastele uus lipp teha, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See lipp täna on tehtud puhtal kujul annetuste toel. Igaüks sai sinna panuse panna ja üle 100 inimese tegid annetuse," rääkis Heiki Magnus.

Hiiumaa malevkonna pealik nooremleitnant Andres Kimber ütles, et praegu on malevkonnas üle 200 liikme, lisaks veel naiskodukaitsjad, noored kotkad ja kodutütred. Liikmeid on igast vanusest ja pärast Ukraina sõja algust on liitunud ka hulk noori. Lipp on tema sõnul malevkonnale sümbol, mis liikmeid koondab ja neid teiste seas ka eristab.

"Ma arvan, et selle puhul on oluline just see sümboolne järjepidevuse tähistamine. Okupatsioonieelsel ajal oli see kasutusel ning nüüd, kui me võtame selle uuesti kasutusele, on meil ka selge märk, et hiidlastel on järjepidevalt olnud suur tahe oma kodusaart kaitsta," sõnas Kimber.

29 aastat kasutusel olnud eelmise lipu sidusid pärast kokku rullimist sinimustvalgete paeltega kinni Hiiumaa malevkonna kõige vanemad liikmed ning see viidi malevkonna majja hoiule.