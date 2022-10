Kristian Jaani saab politsei- ja piirivalvekolledži direktoriks

Jaani peab direktori ametisse kinnitama sisekaitseakadeemia rektori ettepanekul siseminister, kes kuulasb ära ka politsei- ja piirivalveameti peadirektori seisukoha.

Politsei- ja piirivalvekolledži direktori ametiaeg kestab viis aastat. Senise kolledži direktori Kalvi Almoseni ametiaeg lõppeb 29. oktoobril.

Jaani oli aastatel 2021 ja 2022 siseminister ning kuulus Keskerakonda. Jaani lahkus Keskerakonnast tänavu 22. juunil.

Sisekaitseakadeemia rektor Marek Link märkis, et politsei- ja piirivalvekolledži järgmiste aastate suurim väljakutse on oluliselt kasvatada politsei- ja piirvalvehariduse andmise mahtu ning ta veendunud, et Jaani saab politseieriala populariseerimisele ja uute õppurite värbamisele jõuliselt kaasa aidata.

Rektori sõnul tuleb Jaanile tema töös kasuks pikaaegne juhikogemus ja suurepärane meeskonnatööoskus, mis on heaks eelduseks koostöövõimekuse kasvatamisel partnerorganisatsioonidega. "Samuti on kasuks Jaani pikaaegne kogemus praktilises politseitöös. Ta on töötanud patrullpolitseinikuna, tegelenud kuritegude eeluurimisega kriminaalpolitseis ning vastutanud aastate jooksul mitmete suurürituste turvalisuse tagamise eest," lausus Link.

Jaani oli aastatel 2013–2021 Põhja prefekt ning 2010–2013 Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo juht. Jaani töötas politseis alates 1997. aastast.