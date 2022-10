Riigi võlakoormus kasvab tuleval aastal 780 miljoni euro võrra

Kuigi peaminister Kaja Kallas ütles möödunud nädalal "Aktuaalse kaamera" otsestuudios, et riigi võlakoormus kasvab tuleval aastal 250 miljoni euro võrra, siis rahandusministeerium kinnitas ERR-i poolt väidetut, et reaalselt kasvab võlg 780 miljoni võrra.

Möödunud neljapäeval vastas Kallas "Aktuaalse kaamera" eetris Priit Kuuse küsimusele, kas ta ei näe ohtu riigivõla kontrolli alt väljumisele, kui võlg kasvab tuleval aastal 780 miljonit eurot, et riigivõla nii suur kasv ei vasta tõele.

"700 ei kasva, meil kasvab 250-300 miljonit riigivõlg. Protsentides see tegelikult oluliselt ei suurene – 19 protsendilt 19,4 protsendile järgmisel aastal. Ilmselt on siin kokku löödud kõikide aastate peale, sest me esimest korda tegime riigieelarve strateegiat koos eelarvega," ütles Kallas.

Kuivõrd riigieelarve seletuskirjas leheküljel 10 on kirjas, et "muuhulgas julgeoleku ja sotsiaalkaitsekulude märkimisväärse kasvu tõttu suureneb võlg ca 780 mln euro võrra 19,8%-ni SKP-st", esitas ERR reede hommikul päringu nii riigikantseleile kui ka rahandusministeeriumile, millist numbrit usaldada.

Teisipäeva lõuna ajal saadetud vastuses teatas rahandusministeerium, et "lõpliku info tulemusel täpsustati, et vastavalt 2023. aasta riigieelarve seaduse eelnõule kasvab 2023. aastal valitsussektori võlakoormus võrreldes 2022. aastaga ca 780 mln euro võrra ehk 19,8 protsendi SKP-st".

Rahandusministeeriumi teatel on Kallase viidatud 250 miljonit eurot summa, mis lisandub tuleval aastal võlakoormusele võrrelduna kevadises prognoosis oodatuga.