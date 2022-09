Kallas: 2023. aasta riigieelarve on koostatud vastutustundlikult

Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles riigikogu ees poliitilise avaldusega esinedes, et järgmise aasta riigieelarve märksõnadeks on Eesti riigikaitse ja Eesti inimesed. Peaminister rõhutas, et vastutustundlikult koostatud eelarve, mida iseloomustab paranev eelarvedistsipliin.

"Mida ma väga tahan rõhutada, on see, et teile üleantud 2023. aasta riigieelarve seaduse eelnõu on koostatud vastutustundlikult," sõnas Kallas.

"Me oleme astunud samme riigi rahanduse usaldusväärsuse taastamisel. Eelarve puudujääk, mille pärandas meile üle-eelmine, rahuaja valitsus, on jõudsalt vähenenud," ütles Kallas.

"Paranev eelarvedistsipliin on finantspüssirohi, mida võib veel vaja minna, kui asjad peaksid arenema oodatust veelgi negatiivsemas suunas," lisas peaminister.

Kallas rääkis, et saabuv talv saab olema keeruline, aga elus on kõik suhteline. "Ka hinnatõuse, valitsust ja peaministrit kirudes mõelgem sellele, et erinevalt paljudest ukrainlastest on meil kodu, kuhu peale tööpäeva pöörduda, meil on kodudes soojus, vesi, elekter. Jah, seal on võib-olla jahedam, kui on olnud varasematel aastatel. Jah, me mõtleme läbi, mis kell ja kui palju me kasutame elektrienergiat. Aga me saame rõõmu tunda, sest meie lastel on kool, kus nad saavad konkurentsivõimelist haridust. Me oleme õnnelikud, et siin ei lenda pommid," kõneles Kallas.

Kallas ütles, et Eesti saab kriisiga hakkama kokku hoides ja kokkuhoidlikult elades. "Ei maksa irvitada ei akende tihendamise ega poes hinnatõusudesse kriitilise suhtumise soovituste üle," sõnas ta.

Kallas märkis, et 2023. aasta riigieelarve on koostatud lähtuvalt põhimõttest: kui tahad rahu, valmistu sõjaks.

"See on väga hea eelarve, see on eelarve hooliva ja turvalise Eesti jaoks ning seda toetades on meil kõigil Eestis parem elada," lõpetas Kallas.

Karilaid: eelarve koostamisel oli palju aumehetut käitumist

Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid tõi tuleva aasta puudustena välja asjaolu, et seal on unustatud on kohalikud omavalitsused, laste huviharidus ning tervishoiu täiendav lisarahastamine.

"Mul on ääretult kahju, et valitsus on lühinägelik ja puuduvad pikaajalised plaanid ja tegevused," ütles Karilaid.

Karilaid heitis ette ka Tallinna haigla, Haapsalu raudtee ja päästekopterite eelarvest välja jäämist.

"Väga palju oli ka aumehetut poliitilist käitumist selle eelarve koostamisel, kus paljudele kauaaegsetele ja üle-erakondlikele programmidele pandi käsipidurit," sõnas Karilaid.

EKRE: on kummaline rääkida sellest, kui hästi kõik on

EKRE fraktsiooni esindaja Rene Kokk heitis eelarvedokumendile ette, et selles ei ole pööratud tähelepanu inflatsioonist tulenevatele mõjudele.

"Rääkida sellest, kui hästi kõik on, kui hea eelarve see on, olukorras, kus Eesti on inflatsioonilt Euroopa kõige kõrgema, üle 25-protsendise inflatsiooniga, on pehmelt öeldes kummaline. Oleks väga mõistlik ja oleks tahtnud kuulata ka tegelikult adekvaatset hinnangut praegusele olukorrale ja selle eelarve tegemise taustal," ütles Kokk.

Kokk oli kriitiline ka energiajulgeoleku tagamiseks mõeldud meetmete puudumise suhtes, samuti ei näinud ta lähenemist majandusolukorra parandamiseks ning toidujulgeoleku kindlustamiseks.

"Lõpetuseks muidugi see, mis toimub täna teedetaristu ümber, teedetaristu rahastuse äravõtmine. Sisuliselt see viib meid tagasi aastaid ja aastaid, kui mitte aastakümneid lähiaastatel meie teetaristu kvaliteedi mõttes," sõnas Kokk veel.

2023. aasta riigieelarve

Riigieelarve tulude kogumaht on 2023. aastal 15,57 miljardit eurot. Võrreldes 2021. aasta sügisel vastu võetud eelarvega kasvavad tulud 2,19 miljardi euro võrra ehk 16,4 protsenti.

Tuludest 12,915 miljardit eurot ehk 83 protsenti moodustavad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed. Mittemaksulised tulud kokku on 2,1965 miljardit eurot.

Kulude kogumaht on 2023. aastal 16,79 miljardit eurot, kasvades 2022. aastaga võrreldes 2,59 miljardit eurot ehk 18 protsenti.

Riigieelarve nominaalse puudujääk on 3,9 protsenti, mida valitsus näeb lisastiimulina majandusele. Sellega kaasneb ka võlakoormuse suurenemine.