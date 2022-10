Ossinovski: Pakosta teod on osa ebaausast mustrist

Nädala alguses kajastas meedia endise võrdsete võimaluste voliniku Liisa Pakosta probleeme liigsete kulutustega . Pakosta ametiajal sotsiaalkaitseministriks olnud Jevgeni Ossinovski (SDE) sõnul oli kõigi volinikuga seotud probleemide põhjus see, et Pakosta sai ametisse ebaausalt.

Ossinovski hinnangul algavad Pakostaga seotud probleemid sellest, et Pakosta sai 2015. aastal võrdõiguslikkuse volinikuks poliitiliste mängude tulemustel. "Soolise võrdõiguslikkuse volinikuks sai Liisa Pakosta ebaausa poliitilise sekkumise tulemusel. Ta polnud tugevam kandidaat sellele kohale ja (toonane sotsiaalkaitseminister - toim.) Margus Tsahkna oma ministrijõudu kasutades väänas seda protseduuri, et Pakosta ametisse saaks. Eks need Pakosta järgnevad tegutsemised on olnud osa sellest mustrist," ütles Ossinovski.

Tema sõnul jõudis ka ministeeriumini informatsioon sellest, et mitte alati polnud voliniku kantseleis rahaasjad korras. "Aga kuna tegemist on vastavalt seadusele iseseisva institutsiooniga, siis oli võrdõiguslikkuse volinikul ja tema bürool iseseisvus riigieelarveliste vahendite kasutamisel. Kas seal tehti kõike õigesti või mitte, peab Pakosta ütlema," märkis Ossinovski.

Ta märkis, et oli ka teatud "inimsuhete küsimusi". "Need lähtusid sellest, et soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise ekspertide nägemus sellest, mida peaks volinik tegema, ei läinud alati kokku Liisa Pakosta nägemusega oma tööst. Tõele au andes, ta tegeles ikka väga palju asjadega, mis ei lähe kokku soolise võrdõiguslikkusega ega võrdse kohtlemisega. Ta tegeles nende teemadega, mis teda rohkem huvitasid," sõnas Ossinovski.

Endise ministri hinnangul oli Pakosta oma ametikohale "valdavalt sobimatu". "Kui vaadata tolleaegseid meediaväljavõtteid, siis seal oli poleemika minu ja Margus Tsahkna vahel. Minu ettepanek oli, et soolise võrdõiguslikkuse volinikku võiks kinnitada valitsus, mitte minister, et välistada parteilist suunamist. Seal oli ju selge, et Isamaa, tollase IRLi, esimees pani oma parteikaaslase kohale. Mis võrdse kohtlemise edendamisest Pakosta puhul üldse rääkida sai, kui ta oli riigikogu liige, hääletas ta kooseluseaduse vastu. Pakosta vaated küsimustele, mida ta oleks pidanud edendama, ei olnud kohased," selgitas Ossinovski.

Margus Tsahkna lükkas Pakosta ametisse nimetamise järgselt tagasi süüdistused selle kohta, nagu oleks Pakosta saanud võrdõiguslikkuse volinikuks IRLi poliitilise toe tõttu. Tsahkna põhjendas Pakosta eelistamist sooviga muuta amet laiapõhjalisemaks. Ka sotsiaalministeeriumi kantsleri Marika Priske väitel korraldati soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku konkurss hea halduse tava ja kõiki sätestatud reegleid järgides.

Liisa Pakosta töötas võrdse kohtlemise volinikuna aastatel 2015-2022. Juulis 2022 siirdus ta juhtima muinsuskaitseametit, kust lahkub lahkhelide tõttu 16. oktoobril.