Eesti pikaajalise laenamise hind kasvas 32 korda neljale protsendile

Investorite huvi valitsuse võlakirjade emissiooni vastu osutus märkimisväärseks arvestades viimaste aegade närvilist turuolukorda, teatas rahandusministeerium. Võlakirju soovis märkida 93 rahvusvahelist investorit enam kui 1,8 miljardi euro eest.

"Rahvusvaheliste investorite huvi Eesti võlakirjade vastu oli eile suur ja seetõttu oli tulemuseks ka soodsaim võimalik intressimäär. Viimastel kuudel on võlakirjade alusintressid ja riskimarginaalid tugevalt tõusnud ning keeruline turg määras palju. Samas peame olema kindlad, et meil on olemas piisav rahaline puhver katmaks eelarves ette nähtud riigi väljamakseid nii selle aasta lõpus kui järgmisel aastal," ütles rahandusministeeriumi asekantsler Sven Kirsipuu.

Võlakirjade müügist laekunud raha kasutatakse üldise riigieelarve puudujäägi katmiseks ja likviidsusreservi täiendamiseks. Võttes arvesse prognoositud riigieelarve puudujääki järgmisteks aastateks võib sarnaseid emissioone oodata ka tulevikus. Võlakirjaemissiooni korraldasid Citibank, Goldman Sachs ja Societe Generale. Võlakirjad noteeritakse Dublini börsil.

Riigieelarve järgi kasvab riigi võlakoormus tuleval aastal 19,8 protsendini SKP-st. Valitsussektori võlg suureneb 2023. aastal 780 miljoni euro võrra 7,65 miljardi euroni.

Viimati emiteeris Eesti pikaajalisi võlakirju tunamullu koroonakriisiga toimetulekuks peale 18-aastast vaheaega 1,5 miljardit eurot. Ka need võlakirjad noteeriti Dublini börsil.

2020. aasta 3. juunil teatas rahandusministeerium, et toona soovisid kokku 280 rahvusvahelist investorit märkida võlakirju 7,7 miljardi euro eest. Rahandusministeerium otsustas toona emiteerida 10-aastaseid võlakirju 1,5 miljardi euro ulatuses. Kümneaastaste võlakirjade kupongi intressimääraks kujunes toona 0,125 protsenti aastas. Võlakirjade lunastamistähtaeg on 2030. aasta juunis ja tootlus tähtajani 0,235 protsenti aastas.