X!

Leedu valitsus laenas raha kõrgema intressiga kui Eesti

Majandus
Raha.
Raha. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Majandus

Leedu majandus on viimastel aastatel kasvanud kiiremini kui Eesti oma, kuid Leedu äsjasel võlakirjaemissioonil oli laenuintress kallim kui Eesti valitsuse nädala aja eest toimunud rahakaasamisel. Erinevus tuleneb sellest, et investorid hindavad Eestit madalama riskiga laenuvõtjaks ning võlakirjade pikkus on erinev.

Kolmapäeval toimunud Leedu riigivõlakirjade emissiooni eesmärk oli kaasata miljard eurot, kuid võlakirju märgiti nelja miljardi euro eest. Selle tulemusel langetati ka võlakirjade eest pakutavat tootlust ja riik sai laenu 3,684 protsendi suuruse intressiga.

Nädal aega tagasi emiteeris võlakirju ka Eesti valitsus. Võlakirjade lunastamistähtaeg on 2036. aasta mais ja nende intressiks kujunes 3,609 protsenti.

SEB kapitaliturgude maakler Erik Laur ütles ERR-ile, et kui varem on Eesti noteeringute vastu olnud tihti ka seitse korda suurem huvi kui emissiooni maht, siis viimane kord oli see enne taseme korrigeerimist vaid 2,5 korda emissioonimahust kõrgem.

Lauri hinnangul oli Eesti võlakirja tagasihoidlikum populaarsus tingitud investorite jaoks uudsest emiteerimise ja juriidilise poolega kaasnevast, sest uus võlakiri emiteeriti Eesti õigusraamistiku alusel ja noteeritakse Tallinna börsil. Samas pidi Leedu riik raha kaasamise eest rohkem peale maksma kui Eesti.

"Võlakirjade intress ehk niinimetatud hind, millega riik raha kaasab, peegeldab ennekõike emitendi krediidiriski – mida madalam risk, seda väiksem lisatasu, mida investoritele maksta tuleb. Niisiis sai Leedu riik võlakirjade emissioonil kallimalt laenu kui Eesti, sest investorid hindavad Eesti riiki praegu mõnevõrra madalama riskiga laenuvõtjaks," selgitas Laur.

Rahandusministeeriumi riigikassa osakonna juhataja Janno Luurmees märkis, et võlakirjaintresse mõjutab mitme eri teguri kombinatsioon. Lisaks Leedu madalamale krediidireitingule tõi ta välja, et nädalaga on 0,06 protsendipunkti võrra kasvanud üldine referentsintressimäär, mille suhtes mõlema riigi võlakirju hinnastatakse.

"Ka pole need kaks võlakirja üks-ühele võrreldavad, kuna nende pikkused on erinevad. Eesti emiteeris kümneaastase, Leedu 7,5-aastase võlakirja. Reeglina on lühemate võlakirjade intressimäärad madalamad võrreldes pikematega," tõdes Luurmees.

Erik Lauri hinnangul tuleneb Eesti eelis peamiselt väga madalast riigivõlast ja pikemaajalisest konservatiivsest eelarvepoliitikast.

"Kuigi Leedu majandus on mahult suurem, on Eesti valitsuse võlakoormus olnud järjepidevalt üks Euroopa madalaimaid ning riigi võlateenindusvõime tugev. See on loonud investorites usaldust, et Eesti suudab oma kohustusi täita ka keerulisemates majandustingimustes," põhjendas SEB kapitaliturgude maakler.

Laur lisas, et ka reitinguagentuurid, sealhulgas Moody's, toovad Eesti puhul esile just madala võlataseme, tugeva institutsionaalse raamistiku ja distsiplineeritud fiskaaljuhtimise. Nende tegurite kombinatsioon vähendab tajutavat krediidiriski ning võimaldab Eestil laenata soodsamatel tingimustel.

"Lisaks mõjutavad võlakirjade hinda ka emissiooni tehnilised tegurid, nagu tähtaegade pikkus ja turuolukord emissiooni hetkel, kuid üldjoontes selgitab hinnavahe siiski eelkõige Eesti tugevamaks peetav finantspositsioon," märkis Laur.

Eesti kasutab võlakirjade müügist laekuvat raha üldise riigieelarvepuudujäägi katmiseks ja likviidsusreservi täiendamiseks.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

eurovisioon 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:48

Iraani meedia: Iraan lasi Hiina laevad Hormuzi väinast läbi

15:44

Zelenski endine kantseleiülem vahistati

15:42

Selgus U-17 jalgpallikoondise koosseis koduseks EM-finaalturniiriks

15:35

Prantsusmaa endist presidenti ähvardab 7-aastane vangistus

15:25

Raadiouudised (14.05.2026 15:00:00)

15:14

Briti tervishoiuminister lahkub Starmeri tõttu ametist Uuendatud

15:13

Kohus on Telialt e-kirjade väljaküsimise märkinud korduvalt lubamatuks tõendiks

15:11

Leedu valitsus laenas raha kõrgema intressiga kui Eesti

15:03

Suur jalgpallimäng pani tipptennisistide lahingu pausile

14:57

Varro Vooglaid lahkub EKRE riigikogu fraktsioonist Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

13.05

Abiturient süüdistab tuntud kultuuritegelast seksuaalses ärakasutamises

13.05

Vallavalitsus vallandas Elva gümnaasiumi direktori "musta nimekirja" tõttu

13.05

Simson EL-i ja Venemaa läbirääkija otsingutest: Kallas ei ole see tase

12:55

Kiievit tabas neljapäeva öösel massiivne Vene raketirünnak Uuendatud

14:57

Varro Vooglaid lahkub EKRE riigikogu fraktsioonist Uuendatud

08:13

Eesti Pank laseb ringlusse kaheeurose Sipsiku-mündi

13.05

Kreeka loeb Ukraina sõjameredrooni avastamist tõsiseks juhtumiks

12:13

Väidetav Kremli sisedokument: sõja lõpetamine tuleb venelastele maha müüa kui võit "kollektiivse Lääne" üle

13.05

Katrin Pärn: Eino Baskinist rääkiv lavastus on minu jaoks väga isiklik

13:12

Läti peaminister Evika Siliņa astub tagasi Uuendatud

ilmateade

loe: sport

15:42

Selgus U-17 jalgpallikoondise koosseis koduseks EM-finaalturniiriks

15:03

Suur jalgpallimäng pani tipptennisistide lahingu pausile

14:28

Eesti tiim võitis Brasiilias seiklusspordi MK-etapi

13:51

Kläbo jõudis Norra suusaliiduga kokkuleppele

loe: kultuur

14:04

Festivalil Ümberlülitus esietendub sõiduautos Robin Täpi lavastus "Drive-In"

13:54

Elektriteater tähistab Marilyn Monroe 100. sünniaastapäeva retrospektiiviga

13:44

Tänavune PÖFF pühendab eriprogrammi Baski filmidele

13:19

Esimesel jalgpalli MM-i finaali vaheajašõul esinevad Shakira, Madonna ja BTS

loe: eeter

13:06

Keskkonnapsühholoog: noored vajavad linnas kohti, kus olla midagi ostmata

13:00

Bombillaz: püüame Eestisse kogu aeg päikest juurde tuua

12:00

Otse kell 22: Eurovisiooni teises poolfinaalis selguvad kümme viimast finalisti

11:21

Kristel Leif: suurim probleem on vähihaigete isoleeritus

Raadiouudised

13:15

Hispaania ootab sotsiaalmeedia ohjeldamisel EL ühtset lähenemist

13:10

Koolidesse ja spordisaalidesse unustatud riided lähevad peamiselt heategevuseks

12:25

Raadiouudised (14.05.2026 12:00:00)

10:10

Sillamäel renoveeritakse esimest korda korrusmaja

09:20

Raadiouudised (14.05.2026 09:00:00)

13.05

Bussifirmad sulgevad liine, sest kütus on kallis, reisijaid vähe ja seadused jäigad

13.05

Päevakaja (13.05.2026 18:00:00)

13.05

Väikesaared soovivad, et riik soetaks ise liinidele korraliku asenduslaeva

13.05

Justiitsministeerium soovib lõpetada avalikud määruskaebuste arutamised

13.05

Prognoositav intressimäärade tõus võib probleemseid laene juurde tuua

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo