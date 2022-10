Nobeli rahupreemia said Vene ja Ukraina inimõiguslased ning Bialatski

Tänavuse Nobeli rahupreemia said Valgevene inimõiguste kaitsja Ales Bialatski ja Vene inimõigusorganisatsioon Memorial ning Ukraina inimõigusorganisatsioon Kodanikuvabaduste Keskus (Center for Civil Liberties).

Memorial on Venemaa tuntuim inimõigusorganisatsioon ja see asutati 1989. aastal. Organisatsioon on väsimatult võidelnud inimõiguste eest. Rühmitus on katalogiseerinud aastaid Nõukogude Liidus toime pandud kuritegusid, eriti andmeid Gulagi kohta.

Vene ülemkohus andis 2021. aastal korralduse Memorial sulgeda. Võimud väitsid, et Memorial "loob Nõukogude Liidust väära kuvandi kui terroririigist ja mustab teise maailmasõja mälestust".

60-aastane Bialatski on praegu Valgevenes vanglas. Ta on ühe tuntuima Valgevene inimõigusorganisatsiooni Vjasna (Kevad) asutaja. Organisatsioon loodi vastuseks diktaator Aleksandr Lukašenko karmile poliitikale. Lukašenko režiim surub julmalt maha meeleavaldusi.

"Bialatski on pühendanud oma elu demokraatia edendamisele oma kodumaal," teatas Nobeli rahupreemia komitee.

Inimõigusorganisatsioon Kodanikuvabaduste Keskus edendab inimõigusi ja demokraatiat Ukrainas. Organisatsioon asutati 2007. aastal Kiievis. Rühmitus dokumenteerib praegu Venemaa sõjakuritegusid Ukraina tsiviilelanikkonna vastu.

Nobeli rahupreemia said Ales Bialatski ja kaks inimõigusorganisatsiooni Autor/allikas: Nobeli preemia veebilehekülg

Nobeli rahupreemia on ainus Nobeli preemiatest, mis kuulutatakse välja ja antakse üle Norras.

Preemia saaja asjus teeb otsuse Norra parlamendi valitud komitee.

Preemia algatajaks olnud ettevõtja Alfred Nobeli surma ajal olid Rootsi ja Norra personaalunioonis ning Norra parlament tegeles üksnes sisepoliitikaga. Nobel tahtis tagada, et see auhind jagataks riikide välispoliitikast sõltumatult.

Aastatel 1901-2021 on välja antud 102 Nobeli rahupreemiat. 25 korral on selle pälvinud mõni organisatsioon, kahel korral on preemia kolme inimese vahel jagamisele läinud. Seni on rahupreemia pälvinud 18 naist. Üks laureaat, Le Duc Tho, on preemia tagasi lükanud.