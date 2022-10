Kallas ja von der Leyen soovivad Ukraina sõja asjus rahvusvahelist kohut

Peaminister Kaja Kallas ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütlesid, et toetavad Ukrainas toime pandud sõjakuritegude uurimiseks ja nende üle õiguse mõistmiseks rahvusvahelise kohtu moodustamist. Kallas leidis, et Euroopa Liit peab selle moodustamisel võtma juhtrolli.

"Jah, toetame seda tugevalt. Sõjakuriteod tuleb kohtu ette tuua," ütles von der Leyen esmaspäeval Tallinnas Stenbocki majas antud pressikonverentsil vastuseks ERR-i küsimusele, kas ta toetab rahvusvahelise sõjakuritegude kohtu loomist Ukrainas toime pandud kuritegude uurimiseks ja süüdlaste üle kohtu pidamiseks.

Von der Leyen lisas, et Euroopa Liit on sõja algusest saadik toetanud Ukrainat süütõendite kogumisel, et sõjakuriteod rahvusvahelise kohtu ette tuua. EL on toetanud selleks regulaarselt uurimisekspertide rühmade Ukrainasse saatmist.

"On ülimalt tähtis, et nende kuritegude süüdlased tuuakse kohtu ette, see on õigusriigi alus ja ka rahvusvahelise õiguse alus," rõhutas komisjoni president.

Peaminister Kallase sõnul arutas ta seda teemat ka esmaspäeval von der Leyeniga.

"On kahte sorti kuritegusid – sõjakuriteod ja agressioonikuriteod. Agressioonikuritegude üle kohtu mõistmiseks on vaja rahvusvahelist tribunali. Küsimus on, milline organisatsioon algatab rahvusvahelise tribunali. Mina näen, et Euroopa Liit võiks olla see kehand, millega muud riigid saaksid ühineda," ütles Kallas.