Kallas: sõdurite Eestis hoidmine on Suurbritanniale suur kulu

Prahas Euroopa Poliitilise Ühenduse kohtumisel viibiv peaminister Kaja Kallas ütles Vikerraadio saatele "Uudis +" antud intervjuus, et rääkis kohtumisel ka Suurbritannia peaministri Liz Trussiga ka Briti sõdurite lahkumisest Eestist. Kallase sõnul on Briti sõdurite Eestis hoidmine suur kulu.

"Ma rääkisin temaga eraldi ja lisaks me istusime õhtusöögi lauas ka kõrvuti, kus me saime neid teemasid rääkida. Jäi kokkulepe, et ta võtab ühendust järgmisel nädalal, et nendest teemadest rääkida. Aga ta ei öelnud veel oma otsust," ütles Kallas.

"Kui need lisaväed toodi selle aasta talvel, siis oli kohe jutt, et need on ajutised. Ja selles kokkuleppes oli ka kuueks kuuks, aga tol hetkel oli jutt ka peaminister Johnsoniga, et see ajutine ei saa ju lõppeda juhul kui see sõda endiselt käib, sest julgeolekuolukord ei ole muutunud," lisas Kallas.

"Küsimus on ikkagi eelarves ja selles, et see on ka Suurbritanniale suur kulu. Aga nad ei ole tegelikult poliitilisel tasandil seda otsust teinud, see lekkis ametkonna tasandilt. Ma selgitasin ka seda ajastuse küsimust, kõik see langes väga pahale ajale ja ta ütles, et nad seda veel arutavad," lausus Kallas.

Kallas: Euroopa kohtumine tõi vaenujalal olevate riikide juhid ühise laua taha

Laiemalt Euroopa kohtumisest rääkides, ütles Kallas, et see oli positiivne, sest tõi mitu omavahel vaenujalal oleva riigi juhti ühise laua taha - näiteks pidasid kõbelusi Armeenia ja Aserbaidzaani presidendid ning kohtusid Lääne-Balkani riikide liidrid.

"Selles piirkonnas on ju väga selged pinged. See, et nad istuvad seal ühe laua taga, on juba edasiminek, et need pinged seal ei lahvataks," ütles Kallas.

"Meie jaoks oli oluline, et julgeolekuolukorda selliselt mõistetakse. Otsiti ka ühisosa, et mida me sellises ühenduses võiksime teha, näiteks kriitilise infrastruktuuri kaitse oli teemaks Nord Streami plahvatuste valguses," sõnas Kallas.

"Selliseid kõrvalarutelusid oli palju. Mingit otsust seal ei tehtud, aga formaadi mõttes ideid sealt tuli, kuidas koostööd edasi arendada. Euroopa piirkonnas geograafiliselt on ju palju rohkem riike, kui Euroopa Liidus," lisas ta.

Kallas juhtis koos Gruusia peaministriga ka julgeolekuteemalist ümarlauda. "See oli väga huvitav ja väga avatud arutelu. Seal ilmnes, et meil on erinevad vaated näiteks Türgi presidendiga, kes on sellel arvamusel, et ikkagi peaks istuma Ukraina küsimuses laua taha ja leppima Venemaaga kokku," rääkis Kallas.

Täna istuvad laua taha Euroopa Liidu riikide juhid. Kallase sõnul arutatakse näiteks gaasi hinnale lae kehtestamist.