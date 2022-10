Iraani protestid laienevad: naftasektori töötajad hakkasid streikima

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Lõuna-Iraanis asuva naftakeemiatehase töötajad alustasid esmaspäeval streiki ja mitu nädalat kestnud Teherani-vastased protestid levivad tähtsatesse majandussektoritesse.

Pärsia lahe ääres asuva naftarikka Bushehri provintsis asuvas tehases alustasid töötajad streiki. Nad blokeerisid teid ja avaldasid meelt võimude vastu. "Ära karda. Me seisame koos, surm diktaatorile," skandeerisid protestijad.

Protestid levisid nüüd esimest korda Iraani naftasektorisse. Varem sulgesid naiste õiguste eest seisva protestiliikumise toetuseks uksed jaemüügifirmad ja väikeettevõtted.

Iraani valitsus pole hiljutisi naftasektori proteste veel kommenteerinud. Poolametlik uudisteagentuur Tasnim kirjeldas proteste kui palgavaidlust, kus osaleb 700 töötajat, vahendas The Wall Street Journal.

Rahutused jätkusid ka Kurdistani provintsi pealinnas Sanandajis. Sotsiaalmeedias levivad videolõigud, kust on näha linnast tõusvat suitsu ja kuulda relvatärinat.

Suurbritannia teatas, et lisab sanktsioonide nimekirja Iraani moraalipolitsei tähtsad ametnikud.

"Need sanktsioonid saadavad Iraani võimudele selge sõnumi. Te peate vastutama repressioonide eest, mida te olete oma rahva vastu korraldanud," teatas Suurbritannia välisminister James Cleverly.

Iraani ülemkohtunik Gholam Hossein Mohseni Ejehi kutsus esmaspäeval protestijaid üles alustama dialoogi.

"Ma vastan igale küsimusele, mis on minu pädevuses. Me aktsepteerime kriitikat ja vastuväiteid ning kui meie poolt on midagi valesti tehtud, siis parandame seda," väitis Gholam Hossein Mohseni Ejehi.