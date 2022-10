Tartus avati pilootprojektina soodne tudengisöökla

Juba enne söökla avamist oli Treffneri gümnaasiumi juurde kogunenud mitukümmend näljast tudengit. Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse esimees Katariina Sofia Päts ütles, et tal on tudengite huvi üle väga hea meel.

"Olen positiivselt üllatunud, et esimesel päeval kohe on juba nii soojalt vastu võetud, aga teiseks ma usun, et seda sellist eelmelu on loodud ja see on kindlasti selline põnev uus projekt, mida vähemalt niimoodi alustuseks natukene nuusutada," rääkis Päts.

Söök maksab kolm viiskümmend või neli viiskümmend ja esialgu on söökla avatud mõned nädalad. Pätsi arvates võiks söökla aga avatuks jääda ka kauemaks.

"Ma tahaksin väga loota, et on nõudlust. Eriti arvestades seda, milline on praegu elukallidus. Tudengite olukord läheb ikkagi järjest keerulisemaks, et ennast nii-öelda ära toita ja elus hoida, et selles valguses minu meelest see projekt võiks olla edukas ja kesta pikalt," rääkis ta.

Tudengisöökla pidaja Toidutorni juhi Jaanus Pullese sõnul peaks sööklaga jätkamiseks söömas käima iga päev umbes 100-150 tudengit. Pulles sõnas, et soodsam hind on pandud paika just tudengeile mõeldes.

"Meie võimekus ongi efektiivsuse tõstmises, et pakkuda just sellise hinnaga. See hind ongi kalkuleeritud selle pilootprojekti jaoks ja selliste numbrite juures me peaksime saama kenasti hakkama," ütles Pulles.

Sööklas pakutakse nii suppi kui ka praadi ja tühja kõhuga ei jää ka taimetoitlased. Tudengid ise kiidavad toidu heaks.

Angelo Raoul ütles, et toit oli vägagi hea. "See on väga hea võimalus saada odavamalt süüa ja saada mitmekesist tervislikku toitu," lisas ta.

Piia sõi riisi-kalkuni suppi ja see maitses hea. Ursula sõnul oli 3.50 väga hea hind.

"Ma usun, et söökla võikski jääda, et tudengitel on väga vaja kuskil süüa hea hinnaga, sest meil kõigil on eelarve ja see oleks suureks abiks meile kõigile," sõnas Kenet.