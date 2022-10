Lukas: õigekeelsussõnaraamatut ja reegleid on vaja

Eesti Keele Instituut kavandab suuri muutusi eesti kirjakeele normi kujundamisel. Plaani kohaselt saab õigekeelsussõnaraamat osaks ühendsõnastikust ja kirjakeele norm võrdsustub justkui ühiskeelega, mis lähtub sellest, kuidas inimesed keelt kasutavad.

Lukas ütles "Vikerhommikus", et probleeme selle plaaniga on ning ta on EKI direktori Arvi Tavastiga ka kokku leppinud selle teema arutamise. Lukas on rääkinud nii keelenõukogu esinaise Birute Klaasiga kui haridus- ja teadusministeeriumi keeleosakonnaga ning nõudnud, et EKI annaks detailse tegevuskava sellest keelekorralduse uuendusest, mida nad plaanivad.

"Mulle on kinnitatud, et õigekeelsussõnaraamat ei kao. Mulle on ka oluline, et keelekasutuses oleks mingi norm, sest kuidas me siis teistele õpetame, kui ei ole seda ettekujutust. Praegu, kui laene murrab sisse uksest ja aknast keelde, siis tõepoolest ei saa jätta nõuandeta ei õpetajaid ega keelekasutajaid," rääkis Lukas.

"Eesti keel peab olema eesti keel, mitte juhuslikult lohisev sõnade või väljendite kogum."